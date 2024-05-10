Giriş Tarihi: 10.05.2024 09:32
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
09:33
Kolpaçino'nun yıldızı iğne ipliğe döndü tam 65 kilo verdi! Görenler asla tanıyamadı!
Şafak Sezer'in yazıp yönettiği Kolpaçino serisinde hayat verdiği galerici Şahin karakteri ile gönüllere taht kuran Serkan Şengül şimdilerde çekimleri iki yıl süren 'Çingene Kızı Zeugma' adlı sinema filmi ile izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Filmin galasında ortaya çıkan ünlü oyuncu Serkan Şengül tam 65 kilo verdiğini açıkladı. Şengül son haliyle herkesi şaşırttı. Serkan Şengül adeta iğne ipliğe döndü. İşte görenlerin tanımakta zorlandığı oyuncu Serkan Şengül…