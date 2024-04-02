Giriş Tarihi: 02.04.2024 14:07
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024
14:12
Komedyen Tolga Çevik'in oğlu Tan kocaman oldu! Babasının çocukluğunu oynamıştı şimdi koca delikanlı...
Kahkahalara boğan filmlerinden de tanıdığımız oyuncu Tolga Çevik, özellikle Komedi Dükkanı ve Arkadaşım Hoşgeldin programlarıyla gönülleri fethetmeyi başarmıştı. Kariyerinin yanı sıra aile yaşantısıyla da parmakla gösterilen oyunculardan olan Tolga Çevik'in kiminle evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor... Tan ve Tuna adından iki çocuğu olan Tolga Çevik son olarak sosyal medya hesabından oğlu Tan ile paylaşımda bulunan Tolga Çevik'e beğeni yağdı. 19 yaşındaki Tan Çevik daha önce babasının çocukluğunu oynamıştı. Büyüdükçe babasına daha da çok benzeyen Tan Çevik ilgi odağı oldu. İşte Tolga Çevik'in oğlu Tan'ın son hali...