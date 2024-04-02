Komedyen Tolga Çevik’in oğlu Tan kocaman oldu! Babasının çocukluğunu oynamıştı şimdi koca delikanlı...

19 yıllık mutlu evlilikleri devam eden ve Tuna ile Tan adında iki çocukları olan çiftten ünlü komedyen Tolga Çevik, Ceyda Düvenci'nin "Eşinle tanıştığınız gün evlenmeye karar vermişsiniz" ifadesi üzerine "O gün 10. dakika içinde... Eşimle tanıştığımız gün evlenmeye karar verdik. Biz senle evleneceğiz biliyorsun değil mi?' dedim. 'Biliyorum' dedi. Söz, nişan falan, o çok gençti tanıştığımızda, 3 yıl sonra da evlendik. Çoğu kişi de inanmıyor, bizim Rıza Sönmez şahittir, inanmayan ona sorabilir" demişti.