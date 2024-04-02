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Haberler Galeri Komedyen Tolga Çevik'in oğlu Tan kocaman oldu! Babasının çocukluğunu oynamıştı şimdi koca delikanlı...
Giriş Tarihi: 02.04.2024 14:07 Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 14:12

Komedyen Tolga Çevik'in oğlu Tan kocaman oldu! Babasının çocukluğunu oynamıştı şimdi koca delikanlı...

Kahkahalara boğan filmlerinden de tanıdığımız oyuncu Tolga Çevik, özellikle Komedi Dükkanı ve Arkadaşım Hoşgeldin programlarıyla gönülleri fethetmeyi başarmıştı. Kariyerinin yanı sıra aile yaşantısıyla da parmakla gösterilen oyunculardan olan Tolga Çevik'in kiminle evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor... Tan ve Tuna adından iki çocuğu olan Tolga Çevik son olarak sosyal medya hesabından oğlu Tan ile paylaşımda bulunan Tolga Çevik'e beğeni yağdı. 19 yaşındaki Tan Çevik daha önce babasının çocukluğunu oynamıştı. Büyüdükçe babasına daha da çok benzeyen Tan Çevik ilgi odağı oldu. İşte Tolga Çevik'in oğlu Tan'ın son hali...

Komedyen Tolga Çevik’in oğlu Tan kocaman oldu! Babasının çocukluğunu oynamıştı şimdi koca delikanlı...

Oyuncu ve komedyen Tolga Çevik son olarak katıldığı Ceyda Düvenci'nin programında evliliği hakkında samimi itiraflarda bulunmuştu. Tolga Çevik'in ilk görüşte aşık olduğu ve tanışmalarının 10. dakikasında evlenmeye karar verdiği eşi de tanıdık çıkmıştı...

Komedyen Tolga Çevik’in oğlu Tan kocaman oldu! Babasının çocukluğunu oynamıştı şimdi koca delikanlı...

Tan ve Tuna adından iki çocuğu olan Tolga Çevik son olarak sosyal medya hesabından oğlu Tan ile paylaşımda bulunan Tolga Çevik'e beğeni yağdı. 19 yaşındaki Tan Çevik daha önce babasının çocukluğunu oynamıştı. Büyüdükçe babasına daha da çok benzeyen Tan Çevik ilgi odağı oldu.

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Komedyen Tolga Çevik’in oğlu Tan kocaman oldu! Babasının çocukluğunu oynamıştı şimdi koca delikanlı...

19 yıllık mutlu evlilikleri devam eden ve Tuna ile Tan adında iki çocukları olan çiftten ünlü komedyen Tolga Çevik, Ceyda Düvenci'nin "Eşinle tanıştığınız gün evlenmeye karar vermişsiniz" ifadesi üzerine "O gün 10. dakika içinde... Eşimle tanıştığımız gün evlenmeye karar verdik. Biz senle evleneceğiz biliyorsun değil mi?' dedim. 'Biliyorum' dedi. Söz, nişan falan, o çok gençti tanıştığımızda, 3 yıl sonra da evlendik. Çoğu kişi de inanmıyor, bizim Rıza Sönmez şahittir, inanmayan ona sorabilir" demişti.

Komedyen Tolga Çevik’in oğlu Tan kocaman oldu! Babasının çocukluğunu oynamıştı şimdi koca delikanlı...

Tolga Çevik "Akşam yemeğini beraber yiyelim nesliyiz biz. Bunu biz korumasak çocuklarımız koruyor. Çok güzel bir şey, insan yalnız olmadığını hissediyor. Ben en çok evde ünlüyüm, 'eyvah babam geliyor' diyorlar" demişti.

Komedyen Tolga Çevik’in oğlu Tan kocaman oldu! Babasının çocukluğunu oynamıştı şimdi koca delikanlı...

Komedyen Tolga Çevik, 2004 yılında meslektaşı Cem Yılmaz'ın kız kardeşi Özge Çevik ile nikah masasına oturdu.

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