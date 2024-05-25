Komedyen Yasemin Sakallıoğlu kilolarından dert yandı! "Kimse benim iştahıma nazar değdiremedi"

Kaç kişi geldi zayıflatmak için. En son hocaya gideceğim. Kimse benim iştahıma nazar değdiremedi. Birisi bana gelsin tatlı yerken şöyle bir baksın. Nazar değsin ya. Seviyorum galiba yemek yemeyi de. Eşim de her geçen gün kaslanıyor. Ben de arayı kapatmak için yağlanıyorum.