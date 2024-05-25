Giriş Tarihi: 25.05.2024 09:03
Güncelleme Tarihi: 25.05.2024
09:20
Komedyen Yasemin Sakallıoğlu kilolarından dert yandı! "Kimse benim iştahıma nazar değdiremedi"
Oyuncu ve komedyen Yasemin Sakallıoğlu, geçtiğimiz akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne aldı. Gösteri öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sakallıoğlu, zayıflayamamaktan dert yanarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sakallıoğlu, Harbiye sahnesinde bir çok sanatçının maddi olarak bir gelir beklemediğini, aksine maddi gelirin hepsinin sahneye harcandığını da sözlerine ekledi.