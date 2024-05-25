Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Komedyen Yasemin Sakallıoğlu kilolarından dert yandı! "Kimse benim iştahıma nazar değdiremedi"
Giriş Tarihi: 25.05.2024 09:03 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 09:20

Komedyen Yasemin Sakallıoğlu kilolarından dert yandı! "Kimse benim iştahıma nazar değdiremedi"

Oyuncu ve komedyen Yasemin Sakallıoğlu, geçtiğimiz akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne aldı. Gösteri öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sakallıoğlu, zayıflayamamaktan dert yanarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sakallıoğlu, Harbiye sahnesinde bir çok sanatçının maddi olarak bir gelir beklemediğini, aksine maddi gelirin hepsinin sahneye harcandığını da sözlerine ekledi.

Komedyen Yasemin Sakallıoğlu kilolarından dert yandı! Kimse benim iştahıma nazar değdiremedi

Oyuncu ve komedyen Yasemin Sakallıoğlu, geçtiğimiz akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne aldı. Gösteri öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sakallıoğlu, fazla kilolarından yakındı.

Komedyen Yasemin Sakallıoğlu kilolarından dert yandı! Kimse benim iştahıma nazar değdiremedi

36 yaşındaki Sakallıoğlu, "Ben zayıflamayı sadece düşünüyorum. Düşündüğüm için zayıflayamıyorum" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Komedyen Yasemin Sakallıoğlu kilolarından dert yandı! Kimse benim iştahıma nazar değdiremedi

"EŞİM KASLANIYOR, BEN DE YAĞLANIYORUM!"

"Bir gün beni bu röportajda zayıf göreceksiniz. 82 kiloyum. Kafaya da takıyorum. İnsan neyin esprisini yapıyorsa onu kafaya takıyordur bence" diyen ünlü isim, şöyle devam etti:

Komedyen Yasemin Sakallıoğlu kilolarından dert yandı! Kimse benim iştahıma nazar değdiremedi

Kaç kişi geldi zayıflatmak için. En son hocaya gideceğim. Kimse benim iştahıma nazar değdiremedi. Birisi bana gelsin tatlı yerken şöyle bir baksın. Nazar değsin ya. Seviyorum galiba yemek yemeyi de. Eşim de her geçen gün kaslanıyor. Ben de arayı kapatmak için yağlanıyorum.

Komedyen Yasemin Sakallıoğlu kilolarından dert yandı! Kimse benim iştahıma nazar değdiremedi

"ZARARINA GÖSTERİ"

Harbiye sahnesinde bir çok sanatçının maddi olarak bir gelir beklemediğini, aksine maddi gelirin hepsinin sahneye harcandığını da söyleyen komedyen, şöyle konuştu:

SON DAKİKA