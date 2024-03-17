Komşu çıldırdı! Ünlü çift Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer apar topar kaçtı!

Giriş Tarihi: 17.03.2024 09:18
Güncelleme Tarihi: 17.03.2024
09:20
Son olarak oynadığı 'Aile' dizisinin final yapmasıyla Kıvanç Tatlıtuğ, şu sıralar zamanını çoğunu ailesiyle geçiriyor. Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile geçtiğimiz ay Hong Kong'a uçmuştu. Yaptıkları yurtdışı seyahatiyle yorgunluk atan ikili önceki gece Etiler'deki bir mekana gitti. Mekanın kapısına sıfır olarak aracını yanaştıran Dizer, aracından indiği gibi içeri giriş yaptı. Bu esnada karşı apartmanda oturan bir komşu, mekandan şikayetçi oldu. Tam bu olaylar yaşanırken Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer apar topar mekandan ayrıldı. İşte tüm detaylar…