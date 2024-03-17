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Haberler Galeri Komşu çıldırdı! Ünlü çift Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer apar topar kaçtı!
Giriş Tarihi: 17.03.2024 09:18 Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 09:20

Komşu çıldırdı! Ünlü çift Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer apar topar kaçtı!

Son olarak oynadığı 'Aile' dizisinin final yapmasıyla Kıvanç Tatlıtuğ, şu sıralar zamanını çoğunu ailesiyle geçiriyor. Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile geçtiğimiz ay Hong Kong'a uçmuştu. Yaptıkları yurtdışı seyahatiyle yorgunluk atan ikili önceki gece Etiler'deki bir mekana gitti. Mekanın kapısına sıfır olarak aracını yanaştıran Dizer, aracından indiği gibi içeri giriş yaptı. Bu esnada karşı apartmanda oturan bir komşu, mekandan şikayetçi oldu. Tam bu olaylar yaşanırken Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer apar topar mekandan ayrıldı. İşte tüm detaylar…

EVREN ABDULLAHOĞLU
Komşu çıldırdı! Ünlü çift Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer apar topar kaçtı!

Başak Dizer önceki gece Etiler'deki bir mekana eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un yanına eğlenmeye gitti. Mekanın kapısına sıfır olarak aracını yanaştıran Dizer, aracından indiği gibi içeri giriş yaptı.

Komşu çıldırdı! Ünlü çift Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer apar topar kaçtı!

Bu esnada karşı apartmanda oturan bir komşu, mekandan gelen yüksek sesten şikayetçi oldu. Daha sonra inip mekana giden komşu, işletmeci ile tartıştı.

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Komşu çıldırdı! Ünlü çift Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer apar topar kaçtı!

Bunun üzerine olumlu bir karşılık alamayan komşu, "Bunlar yıllardır böyle. Ben artık bıktım.

Komşu çıldırdı! Ünlü çift Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer apar topar kaçtı!

Sürekli şikayet ediyorum ama nafile" dedi.

Komşu çıldırdı! Ünlü çift Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer apar topar kaçtı!

Tam bu olaylar yaşanırken görüntü vermek istemeyen Kıvanç Tatlıtuğ, eşini de mekanın arka tarafından çıkarttırarak uzaklaştı.

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