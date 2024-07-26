Komşuları panikte Fazıl Say keyif çatıyor! Taşıma duvarını yıktırıp evleri birleştirdi...

Bu arada komşuları Say'ı CİMER'e de şikayet etmiş. CİMER sorunu belediyeye iletmiş ve belediye de bir hafta sonra sorunu çözdüklerini söylemiş! Vallahi ne Fazıl Say'ın duyarsızlığına akıl sır erdirebiliyorum ne de belediyenin buna göz yummasına!!!