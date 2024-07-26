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Haberler Galeri Komşuları panikte Fazıl Say keyif çatıyor! Taşıma duvarını yıktırıp evleri birleştirdi...
Giriş Tarihi: 26.07.2024 07:52 Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 07:54

Komşuları panikte Fazıl Say keyif çatıyor! Taşıma duvarını yıktırıp evleri birleştirdi...

Fazıl Say, Nişantaşı'nda iki binanın bahçe katını satın almış ve aradaki duvarı yıktırıp evleri birleştirmişti. Binalarının taşıma duvarının yıkıldığını öğrenen komşuları belediyeye başvurmuş, hatta CIMER'e de şikayette bulunmuşlardı. Belediye bina sakinlerine sorunun çözüldüğünü söylese de herhangi bir çözüm olmadı. Komşuları panik içinde yaşarken Fazıl Say evinde gününü gün ediyor.

BÜLENT CANKURT
Komşuları panikte Fazıl Say keyif çatıyor! Taşıma duvarını yıktırıp evleri birleştirdi...

Fazıl Say'ın kanun nizam tanımazlığını yazmaktan bıktım ama o vazgeçmediği sürece yazmaya devam edeceğim. Çünkü ortada bir can güvenliği sorunu var!

Komşuları panikte Fazıl Say keyif çatıyor! Taşıma duvarını yıktırıp evleri birleştirdi...

Biliyorsunuz Fazıl Say, yan yana iki binanın bahçe katını satın almış, aradaki duvarları yıkıp birleştirmişti.

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Komşuları panikte Fazıl Say keyif çatıyor! Taşıma duvarını yıktırıp evleri birleştirdi...

Binalarının taşıma duvarlarının yıkıldığını öğrenen komşuları paniğe kapılıp belediyeye başvurmuştu. Komşulara "Sorun çözüldü, Fazıl Say duvarları tekrar ördü" dense de 10 Temmuz'da, fotoğraflarla duvarların olmadığını ortaya çıkarmıştım.

Komşuları panikte Fazıl Say keyif çatıyor! Taşıma duvarını yıktırıp evleri birleştirdi...

Öğrendim ki, yine bir şey yapılmamış, Say, komşularının güvenliğini umursamadan, duvarlarını yıktığı evinde keyif çatıyormuş. Evine değil ama komşularıyla arasına duvar örmüş.

Komşuları panikte Fazıl Say keyif çatıyor! Taşıma duvarını yıktırıp evleri birleştirdi...

Bu arada komşuları Say'ı CİMER'e de şikayet etmiş. CİMER sorunu belediyeye iletmiş ve belediye de bir hafta sonra sorunu çözdüklerini söylemiş! Vallahi ne Fazıl Say'ın duyarsızlığına akıl sır erdirebiliyorum ne de belediyenin buna göz yummasına!!!

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