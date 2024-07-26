Giriş Tarihi: 26.07.2024 07:52
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024
07:54
Komşuları panikte Fazıl Say keyif çatıyor! Taşıma duvarını yıktırıp evleri birleştirdi...
Fazıl Say, Nişantaşı'nda iki binanın bahçe katını satın almış ve aradaki duvarı yıktırıp evleri birleştirmişti. Binalarının taşıma duvarının yıkıldığını öğrenen komşuları belediyeye başvurmuş, hatta CIMER'e de şikayette bulunmuşlardı. Belediye bina sakinlerine sorunun çözüldüğünü söylese de herhangi bir çözüm olmadı. Komşuları panik içinde yaşarken Fazıl Say evinde gününü gün ediyor.