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Giriş Tarihi: 24.09.2024 09:49 Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 09:51

Kör Nokta’ neleri gözümüze soktu?

GÜNAYDIN yazarı Yüksel Aytuğ atv'nin yeni dizisi Kör Nokta'yı köşesini taşıdı.

YÜKSEL AYTUĞ
‘Kör Nokta’ neleri gözümüze soktu?

Bir dizinin künyesinde Osman Sınav ismi geçiyorsa orada bir dururum. Çünkü bir dizi yapmaya karar vermişse; mutlaka bir derdi, bir sözü, anlatmak istediği bir şeyi vardır. Bir de Osman Sınav hitap ettiği kitleyi iyi tanır. Bu tecrübesi ona hikayeyi doğru kodlama şansı verir.

‘Kör Nokta’ neleri gözümüze soktu?

Öyküleri, klişe sinema dilinin ötesinde felsefe ve mantık içerir. İşte bu yüzden Atv'deki yeni dizisi Kör Nokta'nın ilk bölümünü dikkatle takip ettim.

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‘Kör Nokta’ neleri gözümüze soktu?

İlk tanıtımın dönmesiyle birlikte herkes ölümlü trafik kazasına karışan oğlunu yurtdışına kaçıran ünlü, zengin ve nüfuzlu yazar ve ailesinin malum hikayesini izleyeceğini sandı. Oysa bu akıllıca düşünülmüş bir PR çalışmasıydı.

‘Kör Nokta’ neleri gözümüze soktu?

Hikaye ise herkesi ters köşeye yatırdı. Kör Nokta, "Eğer o çocuk yurtdışına kaçırılmasaydı, ne olurdu?" sorusunun alternatif cevaplarıyla karşıladı seyircisini.

‘Kör Nokta’ neleri gözümüze soktu?

Hep derdim ki, "Osman Sınav dizileri, sonradan istim tutar" ama bu kez daha ilk günden izleyiciyi avucunun içine aldı. Kör Nokta, "Atv izleyicisi hafta sonu dizi izlemez" tabusunu kırmaya aday görünüyor.

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