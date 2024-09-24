‘Kör Nokta’ neleri gözümüze soktu?

Bir dizinin künyesinde Osman Sınav ismi geçiyorsa orada bir dururum. Çünkü bir dizi yapmaya karar vermişse; mutlaka bir derdi, bir sözü, anlatmak istediği bir şeyi vardır. Bir de Osman Sınav hitap ettiği kitleyi iyi tanır. Bu tecrübesi ona hikayeyi doğru kodlama şansı verir.