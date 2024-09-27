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Giriş Tarihi: 27.09.2024 10:58 Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 11:10

Kör Nokta'da Aslım, tüm sevdiklerine karşı savaşmak zorunda kalıyor

atv ekranlarının yeni dizisi Kör Nokta'da Aslım, tüm sevdiklerine karşı savaşmak zorunda kalıyor.

Kör Nokta’da Aslım, tüm sevdiklerine karşı savaşmak zorunda kalıyor

2.BÖLÜM ÖZETİ:

Aslım, öfkesini zapt edememiş ve Alptekin'lerin evine girerek önüne gelen ne varsa yıkıp geçmiştir. Şimdi nezarettedir. Dışarı çıkması ise Gece'nin iki dudağının arasından çıkacak sözcüklere bakmaktadır.

Kör Nokta’da Aslım, tüm sevdiklerine karşı savaşmak zorunda kalıyor

Oysa Gece, kaza sonrası kendi planını uygulayıp yıllarca yaşadığı yoksul hayattan kurtulma derdindedir.

Kör Nokta 1. Bölüm 1. Fragmanı yayınlandı izle

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Kör Nokta’da Aslım, tüm sevdiklerine karşı savaşmak zorunda kalıyor

Fakat abisi Emre cezaevinde pişmanlık içinde kıvranmaktadır ve gerçeği itiraf etmesi an meselesidir. Tam da bu yüzden Alptekinler Emre'yi dizginleyecek sürpriz birini koğuşa göndererek olaya müdahale ederler.

Kör Nokta 2. Bölüm 3. Fragmanı yayınlandı izle

Kör Nokta’da Aslım, tüm sevdiklerine karşı savaşmak zorunda kalıyor

Bu sırada Cihan'ın sert müdahalesi ile Aslım dışarı çıkar ama artık bütün sevdiklerine karşı savaşmak zorunda olduğunun farkındadır. Aslım'ın bu savaşı kazanmasının tek yolu ise acısını ve öfkesini zapt edebilmesidir.

Kör Nokta’da Aslım, tüm sevdiklerine karşı savaşmak zorunda kalıyor

Cihan, Aslım'dan vazgeçmemekte o kadar kararlıdır ki babasıyla karşı karşıya gelir. Babasının tüm ısrarlarına rağmen hem İpek'i kurtaracak hem de Aslım'ın adalet arayışına katkı sağlayacak bir formül arayacaktır.

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