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Haberler Galeri Korkunç iddia! Gemiden düşüp kaybolmuştu... İş insanı Dilek Ertek cinayete mi kurban gitti? Dilek Ertek'i sevgilsi mi itti?
Giriş Tarihi: 06.11.2022 13:47 Güncelleme Tarihi: 06.11.2022 13:48

Korkunç iddia! Gemiden düşüp kaybolmuştu... İş insanı Dilek Ertek cinayete mi kurban gitti? Dilek Ertek'i sevgilsi mi itti?

Lüks bir mücevher markasının Türkiye distribütörü olan Dilek Ertek'in arkadaşlarıyla çıktığı Tahiti tatilinde ölmesinin yankıları sürüyor. Dilek Ertek'in tatile ismi bilinmeyen sevgilisiyle çıktığı iddia ediliyor. Dilek Ertek'in tatilde ölmesi şüpheleri de beraberinde getirdi. Dilek Ertek'in birlikte tatil yaptığı sevgilisinin gemi güvenliğine "Dilek kayıp" diye haber verdiği söyleniyor. Ertek'in oğlu Gökçe Atuk'un ise cinayetten şüphelendiği iddia ediliyor. İş insanı Dilek Ertek cinayete mi kurban gitti?

EVREN ABDULLAHOĞLU
Korkunç iddia! Gemiden düşüp kaybolmuştu... İş insanı Dilek Ertek cinayete mi kurban gitti? Dilek Ertek’i sevgilsi mi itti?

Cemiyet hayatının tanınmış ismi Dilek Ertek, Tahiti seyahati sırasında dengesini kaybedip cruise gemisinden denize düştü. Oğlu Gökçe Atuk, günlerdir helikoplerle Pasifik Okyanusu'nda annesinin cesedini arıyor. Öte yandan kazayla ilgili Tahiti'de soruşturma başlatıldığı, Atuk'un hukuki süreçle de yakından ilgilendiği öğrenildi

Korkunç iddia! Gemiden düşüp kaybolmuştu... İş insanı Dilek Ertek cinayete mi kurban gitti? Dilek Ertek’i sevgilsi mi itti?

Sosyetenin ünlü isimlerinden Dilek Ertek, 26 Ekim'de arkadaşlarıyla cruise gemisiyle tatile gitti.

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Korkunç iddia! Gemiden düşüp kaybolmuştu... İş insanı Dilek Ertek cinayete mi kurban gitti? Dilek Ertek’i sevgilsi mi itti?

Tahiti'ye uğrayan gemi, Pasifik Okyanusu'nda seyir halindeyken, arkadaşları akşam yemeğine gelmeyen Ertek'i merak edip odasını açtırmak istedi.

Korkunç iddia! Gemiden düşüp kaybolmuştu... İş insanı Dilek Ertek cinayete mi kurban gitti? Dilek Ertek’i sevgilsi mi itti?

Ancak yakınları gördükleri tablo karşısında şok geçirdi. Ertek'in balkon kapısı açıktı ama kendisi yoktu.

Korkunç iddia! Gemiden düşüp kaybolmuştu... İş insanı Dilek Ertek cinayete mi kurban gitti? Dilek Ertek’i sevgilsi mi itti?

Tüm gemi ayağa kalktı. Kamera kayıtları incelendiğinde ünlü işkadınının balkondan aşağı düştüğü görüldü.

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