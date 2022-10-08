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Haberler Galeri Kovid yatağa düşürmüştü 21 ay sonra ayağa kalktı! Ünlü işadımı Hayri Yazıcı’dan güzel haber!
Giriş Tarihi: 08.10.2022 06:04 Güncelleme Tarihi: 08.10.2022 06:05

Kovid yatağa düşürmüştü 21 ay sonra ayağa kalktı! Ünlü işadımı Hayri Yazıcı’dan güzel haber!

Ünlü işadımı Hayri Yazıcı, geçen yıl şubat başında Uludağ'da Kovid-19'a yakalanmıştı. 3 ayı entübe, 7 ay hastanede kalmış geçen yıl eylül ayında da nihayet taburcu olmuştu. Ancak kızı Bahar Şer, ayağa kalkabilmesi için eve fizik tedavi ünitesi dahi kurdurmasına rağmen Hayri Yazıcı bir türlü ayaklanamamıştı. Tüm sevenlerinin dört gözle beklediği müjdeli haber, önceki gün oğlu Mehmetcan Yazıcı'nın paylaştığı bu fotoğraf karesi ile geldi. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Hayri Yazıcı'yı kaleme aldı işte o yazı…

BÜLENT CANKURT
Kovid yatağa düşürmüştü 21 ay sonra ayağa kalktı! Ünlü işadımı Hayri Yazıcı’dan güzel haber!

Ünlü işadımı Hayri Yazıcı, geçen yıl şubat başında Uludağ'da Kovid-19'a yakalanmıştı.

Kovid yatağa düşürmüştü 21 ay sonra ayağa kalktı! Ünlü işadımı Hayri Yazıcı’dan güzel haber!

3 ayı entübe, 7 ay hastanede kalmış geçen yıl eylül ayında da nihayet taburcu olmuştu.

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Kovid yatağa düşürmüştü 21 ay sonra ayağa kalktı! Ünlü işadımı Hayri Yazıcı’dan güzel haber!

Ancak kızı Bahar Şer, ayağa kalkabilmesi için eve fizik tedavi ünitesi dahi kurdurmasına rağmen Hayri Yazıcı bir türlü ayaklanamamıştı.

Kovid yatağa düşürmüştü 21 ay sonra ayağa kalktı! Ünlü işadımı Hayri Yazıcı’dan güzel haber!

Tüm sevenlerinin dört gözle beklediği müjdeli haber, önceki gün oğlu Mehmetcan Yazıcı'nın paylaştığı bu fotoğraf karesi ile geldi.

Kovid yatağa düşürmüştü 21 ay sonra ayağa kalktı! Ünlü işadımı Hayri Yazıcı’dan güzel haber!

Daha geçen haftaya kadar tekerlekli sandalyeye bağlı olan Hayri Yazıcı, tam 21 ay sonra ayağa kalkmış oldu.

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