Giriş Tarihi: 19.03.2023 07:38 Güncelleme Tarihi: 19.03.2023 07:39

ATV dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın oyuncusu Erkan Can, karavan aldı. 50 yıllık izci olduğunu söyleyen Can, "Yıllarca kamplarda araziye uyduk, bu saatten sonra konforlu kamp hayatı yaşamak istiyorum" dedi. Dostlarını yeni aldığı karavanında ağırladığını söyleyen Erkan Can, "Karavan geldi şeklim şemalim değişti. Artık daha huzurluyum" diye konuştu.