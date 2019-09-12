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  • Küçük Gelin dizisinin yıldızıydı... Çağla Şimşek'in değişimi inanılmaz! Çocuk oyuncu Çağla Şimşek'i gören tanımakta zorlanıyor!

dizisinin yıldızıydı... 'in değişimi inanılmaz! 'i gören tanımakta zorlanıyor!

Çocuk oyuncular olarak tanıdığımız şimdi güzelliği ile adından söz ettiren genç bir kız. Küçük yaşta yıldızı en çabuk parlayanlardan olan Çağla Şimşek renkli güzel gözleri ile de tüm dikkatleri üzerine çekmişti. İlk olarak Hayat Devam Ediyor dizisinde görünen, ardından dizisinde yıldızını parlatan Çağla Şimşek akıllara bu karakterle kazındı. Reklam filmlerinden de aşina olduğumuz Çağla Şimşek, mavi güzel gözleri ve sarı saçlarıyla ileride ne kadar güzel bir kız olacağının sinyallerini vermişti. Güzelliğinin yanı sıra oyunculuğu ile de küçük yaşta yapımcıların dikkatini çeken Çağla Şimşek sosyal medyada da oldukça ilgi görüyor. Takipçileri ile sıkça fotoğraf paylaşan genç oyuncu Çağla Şimşek değişimi ile de şaşırtıyor. Görenlerin tanımakta zorlandığı Çağla Şimşek'in eski hali ile yeni hali arasında oldukça fazla fark var. Gelecek vaat eden küçük oyuncular arasında adına sıkça rastladığımız Çağla Şimşek, son dönemde sessizliğini korusa da değişimiyle herkesi şaşırtmayı başardı. İşte Küçük Gelin dizisinin yıldızı ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 12.09.2019 07:37 Güncelleme Tarihi: 12.09.2019 08:07
Küçük Gelin dizisinin yıldızıydı... Çağla Şimşek'in değişimi inanılmaz! Çocuk oyuncu Çağla Şimşek'i gören tanımakta zorlanıyor!

Çocuk oyuncular olarak tanıdığımız şimdi güzelliği ile adından söz ettiren genç bir kız. Küçük yaşta yıldızı en çabuk parlayanlardan olan Çağla Şimşek renkli güzel gözleri ile de tüm dikkatleri üzerine çekmişti. İlk olarak Hayat Devam Ediyor dizisinde görünen, ardından dizisinde yıldızını parlatan Çağla Şimşek akıllara bu karakterle kazındı. Reklam filmlerinden de aşina olduğumuz Çağla Şimşek, mavi güzel gözleri ve sarı saçlarıyla ileride ne kadar güzel bir kız olacağının sinyallerini vermişti. Güzelliğinin yanı sıra oyunculuğu ile de küçük yaşta yapımcıların dikkatini çeken Çağla Şimşek sosyal medyada da oldukça ilgi görüyor. Takipçileri ile sıkça fotoğraf paylaşan genç oyuncu Çağla Şimşek değişimi ile de şaşırtıyor. Görenlerin tanımakta zorlandığı Çağla Şimşek'in eski hali ile yeni hali arasında oldukça fazla fark var. Gelecek vaat eden küçük oyuncular arasında adına sıkça rastladığımız Çağla Şimşek, son dönemde sessizliğini korusa da değişimiyle herkesi şaşırtmayı başardı. İşte Küçük Gelin dizisinin yıldızı ve sizin için derlediğimiz ...

Küçük Gelin dizisinin yıldızıydı... Çağla Şimşek'in değişimi inanılmaz! Çocuk oyuncu Çağla Şimşek'i gören tanımakta zorlanıyor!

FAHRİYE EVCEN

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Küçük Gelin dizisinin yıldızıydı... Çağla Şimşek'in değişimi inanılmaz! Çocuk oyuncu Çağla Şimşek'i gören tanımakta zorlanıyor!

FAHRİYE EVCEN

Küçük Gelin dizisinin yıldızıydı... Çağla Şimşek'in değişimi inanılmaz! Çocuk oyuncu Çağla Şimşek'i gören tanımakta zorlanıyor!

EMİNA JAHOVİĆ

Küçük Gelin dizisinin yıldızıydı... Çağla Şimşek'in değişimi inanılmaz! Çocuk oyuncu Çağla Şimşek'i gören tanımakta zorlanıyor!

EMİNA JAHOVİĆ

Küçük Gelin dizisinin yıldızıydı... Çağla Şimşek'in değişimi inanılmaz! Çocuk oyuncu Çağla Şimşek'i gören tanımakta zorlanıyor!

İLBER ORTAYLI

Küçük Gelin dizisinin yıldızıydı... Çağla Şimşek'in değişimi inanılmaz! Çocuk oyuncu Çağla Şimşek'i gören tanımakta zorlanıyor!

İLBER ORTAYLI

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