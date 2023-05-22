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Haberler Galeri Küçük Gelin ile hafızalara kazınmıştı... Değişimi muhteşem olan Çağla Şimşek cesur pozları ile yaktı geçti!
Giriş Tarihi: 22.05.2023 10:15 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 10:20

Küçük Gelin ile hafızalara kazınmıştı... Değişimi muhteşem olan Çağla Şimşek cesur pozları ile yaktı geçti!

Mavi güzel gözleri ve sarı saçlarıyla ileride ne kadar güzel bir kız olacağının sinyallerini veren Çağla Şimşek, küçük yaşta yapımcıların dikkatini çekmişti. Küçük Gelin'in yıldızı Çağla Şimşek büyüdü. Şimdilerde genç bir kız olan Çağla Şimşek yer aldığı diziler ile ekranlarda boy göstermeye devam ediyor. Sektöre çocuk yaşta adım atan, "Küçük Gelin" dizisi ile şöhreti yakalayan Çağla Şimşek, yıllar içindeki değişimi ile büyülüyor. Güzelliğiyle mest eden Çağla Şimşek sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topluyor. 'Küçük Gelin' Çağla Şimşek'e "Bu kadar da güzel olunmaz ki..." yorumları yağıyor. İşte sosyal medyayı sallayan Küçük Gelin Çağla Şimşek'in son hali...

Küçük Gelin ile hafızalara kazınmıştı... Değişimi muhteşem olan Çağla Şimşek cesur pozları ile yaktı geçti!

Küçük Gelin değişimi ile sosyal medyayı salladı! Çağla Şimşek şimdilerde güzelliği ile dikkat çekiyor.

Küçük Gelin ile hafızalara kazınmıştı... Değişimi muhteşem olan Çağla Şimşek cesur pozları ile yaktı geçti!

Çocuk yaşta setlerle tanışan, başarılı oyunculuğuyla yıldızı parlayan Çağla Şimşek, renkli güzel gözleri ile de tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

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Küçük Gelin ile hafızalara kazınmıştı... Değişimi muhteşem olan Çağla Şimşek cesur pozları ile yaktı geçti!

İlk olarak "Hayat Devam Ediyor" dizisinde rol alan, ardından "Küçük Gelin" dizisi ile hafızalara kazınan Çağla Şimşek, değişimi ile dudak uçuklattı.

Küçük Gelin ile hafızalara kazınmıştı... Değişimi muhteşem olan Çağla Şimşek cesur pozları ile yaktı geçti!

Reklam filmlerinden de aşina olduğumuz Çağla Şimşek, mavi güzel gözleri ve sarı saçlarıyla ileride ne kadar güzel bir kız olacağının sinyallerini vermişti.

Küçük Gelin ile hafızalara kazınmıştı... Değişimi muhteşem olan Çağla Şimşek cesur pozları ile yaktı geçti!

Güzelliğinin yanı sıra oyunculuğu ile de küçük yaşta yapımcıların dikkatini çeken Çağla Şimşek Atv'nin kısa sürede gönüllere taht kuran dizisi Kardeşlerim'de de yer aldı.

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