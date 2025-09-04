Kürşat Alnıaçık: Beni istemeyenlerle çalışmam! Arkamı döner giderim, bir daha da bakmam

OSMAN SINAV KENAN İMİRZALIOĞLU'NA "KÜRŞAT'I UNUTMA" DEDİ

-Herkesin hafızalarına kazınan "Deli Yürek" dizisiyle başlamak isterim. Nasıl dahil olmuştunuz projeye hatırlıyor musunuz?

Çok gençtik tabii o zaman. Kenan İmirzalıoğlu da çok gençti. Toy bir delikanlıydı. Hatta Osman ağabey dedi ki Kenan'a, "Bak bu çocuğu unutma. Kürşat'ı bırakma. Çok şey öğreneceksin ondan." O da tabii böyle çok hakikaten toy bir delikanlıydı. Ama ben projeye nasıl dahil olduğumu hatırlamıyorum. Ama ondan önce Osman Sınav'la tanışıklığımız vardı zaten. Süper Baba'da galiba tanışmıştık. Ondan sonra bu proje çıktı, cast yapıldı. 'Savaş Doğan' karakterine de beni uygun görmüş. Ve çok da doğru bir seçimdi. Oradaki bütün cast çok doğruydu. Bir de Osman Sınav'ın böyle bir yanı da var. Yani doğru cast seçiyor. Ve herkes çok sevdi. Hikaye çok güzel. İlk defa yapılıyor. Türkiye'de böyle bir şey yapılmamış. Ortam çok serbest. Anlattığı mevzu da yani şimdi yapamazsınız onu yani. Öyle kolay değil o iş. Fakat tutmadı. Yani şöyle tutmadı; biz 20. bölümü falan çekiyorduk. En dipteyiz. Reyting sıralamasında en alttayız. Kimse seyretmiyor. E şimdi bu parayla dönen bir durum. Osman ağabey bizi topladı dedi ki "Çocuklar biz bunu bitireceğiz. Ben bitirmek istemiyorum ama sizin paralarınızı ödeyemiyorum. Ama bu iş tutar. Sonuna kadar gidersek bu iş tutacak. Ama paranı biraz sıkıntılı olacak. Ödemeler sıkıntılı olacak." dedi. "Hayır hocam biz devam edeceğiz" dedik. Herkes çok seviyor çünkü. Belki de öyle bir rol oynayamazsın. Bir de çok özgür çalışıyoruz. Bir tek gece çalışmasını çok seviyor Osman Sınav. Gün bitmiyor, gece bitmiyor. Sürekli setteyiz. Ona rağmen iş tuttu. Tutmayan iş inatla tuttu. Askerler nöbete çıkmıyordu. Erler nöbete çıkmıyordu dizi seyrediyorlardı. Sokakta yürüyemiyorduk. Neyse 4 sene sürdü o iş. Dört sezon gitti. Çok hit dizilerden bir tanesi oldu yani. Sonra onun üstüne şey başka dizi başladı ama her şeyin öncüsü oldu. Mesela bizim Sakarya Fırat da öyle.

HERKES "DİZİ AŞKI BİTECEK" DEDİ, 15 SENEDİR EVLİYİZ

-Ona gelecektim ben de. Çok sevilen işlerinizden biri de Sakarya Fırat'tı…

Evet. O da başlangıç işidir. Yani o da Türk askerini anlatan, o PKK ile aralarındaki çatışmayı anlatan. Onun üzerinde bir sürü şey çekildi ondan sonra. Ama bunun hep ilklerini yapan Osman Sınav oldu. Eşimle orada tanıştım. Herkes "Dizi aşkı bu bitecek" dedi. Ama bitmedi 15 senedir evliyiz. Onunla orada tanıştım. Çok sevdim. O da aşık oldu bana, ben de ona aşık oldum. Hayatımız onunla devam ediyor. Öyle de bir yanı var yani Sakarya Fırat'ın. Dostluklarımız oldu. Oradan çok iyi oyuncular çıktı. Şimdi piyasada çok güzel işler yapıyorlar. Güzel dostluklar kuruldu. Hani evliliklerin dışında da güzel dostluklarımız oldu. Herkes çok güzel şeyler öğrendi. Bir kere dağın başında çalışıyorduk, şartlar çok zordu. O şartların zorluğuna rağmen bir işin ne kadar kaliteli olabileceğini herkes gördü. Çok keyifliydi o proje de. Çok güzel oldu.