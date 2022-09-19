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Haberler Galeri Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı 55 kilo verdi değişimi şoke etti! İşte Erhan Ufak'ın son hali...
Giriş Tarihi: 19.09.2022 10:54 Güncelleme Tarihi: 19.09.2022 10:55

Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı 55 kilo verdi değişimi şoke etti! İşte Erhan Ufak'ın son hali...

Yayınlandığı dönemde reytingleri alt üst eden Kurtlar Vadisi dizisinin Güllü Erhan'ı olarak hafızalara kazınan oyuncu Erhan Ufak adeta eridi. Aradan geçen yıllarda kendine bambaşka bir yol çizen Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufak 140 kiloya kadar çıkmış sonrasında geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonucu 55 kilo vererek adeta erimişti. 85 kiloya düşen Erhan Ufak'ın son hali sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. İşte fazla kilolarından kurtulan ve fit görünüme kavuşan Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ının son hali...

Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı 55 kilo verdi değişimi şoke etti! İşte Erhan Ufak’ın son hali...

Aradan yıllar geçse de Kurtlar Vadisi dizisinin unutulmaz karakterlerinin şimdilerde neler yaptığı merak konusu oldu. Bu isimlerden biri de Kurtlar Vadisi'nin eğlenceli karakteri Güllü Erhan oldu.

Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı 55 kilo verdi değişimi şoke etti! İşte Erhan Ufak’ın son hali...

Yayınlandığı dönemde reytingleri alt üst eden Kurtlar Vadisi dizisinin Güllü Erhan'ı olarak hafızalara kazınan oyuncu Erhan Ufak adeta eridi.

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Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı 55 kilo verdi değişimi şoke etti! İşte Erhan Ufak’ın son hali...

Geçen zamanda kendine bambaşka bir yol çizen Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufak 140 kiloya kadar çıkmış sonrasında geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonucu 55 kilo vererek adeta erimişti.

Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı 55 kilo verdi değişimi şoke etti! İşte Erhan Ufak’ın son hali...

85 kiloya düşen Erhan Ufak'ın son hali sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı 55 kilo verdi değişimi şoke etti! İşte Erhan Ufak’ın son hali...

İşte fazla kilolarından kurtulan ve fit görünüme kavuşan Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ının son hali...

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