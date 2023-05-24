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Giriş Tarihi: 24.05.2023 13:51 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023 13:54

Kurtlar Vadisi'nin Kılıç'ı bakın şimdi ne halde! Son hali ağızları açık bıraktı, Atilla Olgaç’ı görenler tanıyamıyor...

Yayınlandığı dönemde büyük ses getiren Kurtlar Vadisi dizisi Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alıyor. Başrollerinde Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Zafer Ergin, Selçuk Yöntem gibi isimlerin yer aldığı dizi, üzerinden yıllar geçmesine rağmen adından söz ettirmeyi başarıyor. Adeta hayat verdikleri karakterlerle özdeşleşen dizinin oyuncuları değişimleriyle gündem oluyor. Dizide Kurtlar Konseyi'nde yer alan Kılıç karakterini canlandıran Atilla Olgaç da bu isimler arasında. Rolü ile akıllara kazınan usta oyuncu, son haliyle herkesi şaşırttı. Geçen yılların ardından büyük değişim yaşayan Olgaç'ı görenler tanıyamıyor. Kurtlar Vadisi'nin Kılıç'ı Atilla Olgaç bakın şimdi ne halde…

Kurtlar Vadisi’nin Kılıç’ı bakın şimdi ne halde! Son hali ağızları açık bıraktı, Atilla Olgaç’ı görenler tanıyamıyor...

2003 yılında yayın hayatına başladığında, bir anda tüm Türkiye'nin konuştuğu dizi haline gelen Kurtlar Vadisi, Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran yapımlar arasında yer alıyor.

Kurtlar Vadisi’nin Kılıç’ı bakın şimdi ne halde! Son hali ağızları açık bıraktı, Atilla Olgaç’ı görenler tanıyamıyor...

Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Oktay Kaynarca, Zafer Ergin, Selçuk Yöntem, Özgü Namal gibi isimleri buluşturan Kurtlar Vadisi dizisinin tekrar bölümleri günümüzde bile izleniyor.

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Kurtlar Vadisi’nin Kılıç’ı bakın şimdi ne halde! Son hali ağızları açık bıraktı, Atilla Olgaç’ı görenler tanıyamıyor...

Yıllar içinde birçok farklı versiyonu ile yayınlanan ve üzerinden yıllar geçmesine rağmen unutulmayan yapım, konusunun yanı sıra başrolden yan rollere kadar tüm oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekti.

Kurtlar Vadisi’nin Kılıç’ı bakın şimdi ne halde! Son hali ağızları açık bıraktı, Atilla Olgaç’ı görenler tanıyamıyor...

Karakterleriyle de hafızalara kazınan Kurtlar Vadisi oyuncularının son halleri sık sık gündeme geliyor.

Kurtlar Vadisi’nin Kılıç’ı bakın şimdi ne halde! Son hali ağızları açık bıraktı, Atilla Olgaç’ı görenler tanıyamıyor...

Bu isimlerden biri de dizinin kilit karakterlerinden biri olan ve Kurtlar Konseyi'nde yer alan Kılıç karakterine hayat veren Atilla Olgaç...

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