Giriş Tarihi: 24.05.2023 13:51 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023 13:54

Kurtlar Vadisi'nin Kılıç'ı bakın şimdi ne halde! Son hali ağızları açık bıraktı, Atilla Olgaç’ı görenler tanıyamıyor...

Yayınlandığı dönemde büyük ses getiren Kurtlar Vadisi dizisi Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alıyor. Başrollerinde Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Zafer Ergin, Selçuk Yöntem gibi isimlerin yer aldığı dizi, üzerinden yıllar geçmesine rağmen adından söz ettirmeyi başarıyor. Adeta hayat verdikleri karakterlerle özdeşleşen dizinin oyuncuları değişimleriyle gündem oluyor. Dizide Kurtlar Konseyi'nde yer alan Kılıç karakterini canlandıran Atilla Olgaç da bu isimler arasında. Rolü ile akıllara kazınan usta oyuncu, son haliyle herkesi şaşırttı. Geçen yılların ardından büyük değişim yaşayan Olgaç'ı görenler tanıyamıyor. Kurtlar Vadisi'nin Kılıç'ı Atilla Olgaç bakın şimdi ne halde…