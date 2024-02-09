Kurtlar Vadisi’nin Memati’siydi... Gürkan Uygun BBG ile ünlenen güzel eşiyle 20 yılı devirdi!

Giriş Tarihi: 09.02.2024 16:22
Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
16:29
Kurtlar Vadisi'nin Memati'si olarak hafızalara kazınan oyuncu Gürkan Uygun, bir dönem ekranların dikkat çeken yarışmalarından olan BBG ile ünlenen Şebnem Ceylan ile 2008 yılında hayatını birleştirmişti. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Gürkan Uygun ve Şebnem Uygun çifti evliliklerinde 20 yılı devirdi. Çift 20. evlilik yıl dönümlerini aşk pozlarıyla kutladı... İşte Gürkan Uygun ve Şebnem Uygun'un mutluluk pozları...