Kuruluş Osman için beklenen gün geldi! Kuruluş Osman 1. bölümü ile izleyenleri ekranlara kilitleyecek! İşte Kuruluş Osman'ın ilk bölümünden kareler...

Milyonlarca kişinin merakla beklediği Atv'nin iddialı dizisi Kuruluş Osman için beklenen gün geldi. Kuruluş Osman ilk bölümü ile bu akşam saat 20.00'da ekranlara gelecek. Kuruluş Osman, 400 çadırlık bir kavimden ilahi aşkla kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşünü anlatıyor. Kuruluş Osman adını; 71 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırıdan ve mazlumların sessiz çığlığına umuttan alıyor.