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  • Kuruluş Osman için beklenen gün geldi! Kuruluş Osman 1. bölümü ile izleyenleri ekranlara kilitleyecek! İşte Kuruluş Osman'ın ilk bölümünden kareler...

için beklenen gün geldi! ile izleyenleri ekranlara kilitleyecek! İşte Kuruluş Osman'ın ilk bölümünden kareler...

Milyonlarca kişinin merakla beklediği Atv'nin iddialı dizisi için beklenen gün geldi. Kuruluş Osman ilk bölümü ile bu akşam saat 20.00'da ekranlara gelecek. Kuruluş Osman, 400 çadırlık bir kavimden ilahi aşkla kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşünü anlatıyor. Kuruluş Osman adını; 71 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırıdan ve mazlumların sessiz çığlığına umuttan alıyor. Mehmet Bozdağ imzalı sezonun en iddialı dizisi Kuruluş Osman oyuncu kadrosu ile de dikkat çekiyor. Kuruluş Osman'da , , , , İsmail Hakkı, Tuğrul Çetiner ve Ayşegül Günay rol alıyor. ile izleyiciye heyecanlı dakikalar yaşatacak. Kuruluş Osman ilk bölümün konusu şöyle: Abisinin yokluğunda Kayı Obası'nı idare eden , otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos'u ziyarete gider. Maksadı 'in kurduğu ilişkiler çerçevesince bir güvenlik anlaşması yapmaktır. Ancak Kayıları bekleyen tek şey Yorgopolos'un dostluğu değildir. Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma, kanlı bir operasyon için düğmeye basar. Amcası Dündar Bey'in yanında kaleye giden Osman, gösterdiği kahramanlık ile planları bozar. Bamsı karakteriyle milyonların gönlüne taht kurmuş Nurettin Sönmez, 'Kuruluş Osman' kadrosunda da yer alırken, Dündar karakterini Ragıp Savaş, Alişar karakterini ise Saruhan Hünel canlandıracak. Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosunda öne çıkan diğer isimleri ise şöyle...

Giriş Tarihi: 20.11.2019 11:08 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 11:16
Kuruluş Osman için beklenen gün geldi! Kuruluş Osman 1. bölümü ile izleyenleri ekranlara kilitleyecek! İşte Kuruluş Osman'ın ilk bölümünden kareler...

Milyonlarca kişinin merakla beklediği Atv'nin iddialı dizisi için beklenen gün geldi. Kuruluş Osman ilk bölümü ile bu akşam saat 20.00'da ekranlara gelecek. Kuruluş Osman, 400 çadırlık bir kavimden ilahi aşkla kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşünü anlatıyor. Kuruluş Osman adını; 71 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırıdan ve mazlumların sessiz çığlığına umuttan alıyor.

Kuruluş Osman için beklenen gün geldi! Kuruluş Osman 1. bölümü ile izleyenleri ekranlara kilitleyecek! İşte Kuruluş Osman'ın ilk bölümünden kareler...

UMUDUN ADI

Sadece Türkiye'de değil tüm dünyada büyük merak uyandıran dizisi bugün milyonlarla buluşuyor. ATV'de 20.00'de başlayacak dizi adını; 71 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırıdan ve mazlumların sessiz çığlığına umuttan alıyor.

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Kuruluş Osman için beklenen gün geldi! Kuruluş Osman 1. bölümü ile izleyenleri ekranlara kilitleyecek! İşte Kuruluş Osman'ın ilk bölümünden kareler...

GÜÇLÜ KADRO

Mehmet Bozdağ imzası taşıyan 'da , , , , İsmail Hakkı, Tuğrul Çetiner ve Ayşegül Günay rol alıyor. Dizi 400 çadırdan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşü anlatıyor.

Kuruluş Osman için beklenen gün geldi! Kuruluş Osman 1. bölümü ile izleyenleri ekranlara kilitleyecek! İşte Kuruluş Osman'ın ilk bölümünden kareler...

1. bölümü ile izleyiciye heyecanlı dakikalar yaşatacak. Kuruluş Osman ilk bölümün konusu şöyle:

Kuruluş Osman için beklenen gün geldi! Kuruluş Osman 1. bölümü ile izleyenleri ekranlara kilitleyecek! İşte Kuruluş Osman'ın ilk bölümünden kareler...

Abisinin yokluğunda Kayı Obası'nı idare eden , otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos'u ziyarete gider. Maksadı 'in kurduğu ilişkiler çerçevesince bir güvenlik anlaşması yapmaktır. Ancak Kayıları bekleyen tek şey Yorgopolos'un dostluğu değildir.

Kuruluş Osman için beklenen gün geldi! Kuruluş Osman 1. bölümü ile izleyenleri ekranlara kilitleyecek! İşte Kuruluş Osman'ın ilk bölümünden kareler...

Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma, kanlı bir operasyon için düğmeye basar. Amcası 'in yanında kaleye giden Osman, gösterdiği kahramanlık ile planları bozar.

Kuruluş Osman için beklenen gün geldi! Kuruluş Osman 1. bölümü ile izleyenleri ekranlara kilitleyecek! İşte Kuruluş Osman'ın ilk bölümünden kareler...

Mehmet Bozdağ imzalı sezonun en iddialı dizisi oyuncu kadrosu ile de dikkat çekiyor. Kuruluş Osman'da , , , , İsmail Hakkı, Tuğrul Çetiner ve Ayşegül Günay rol alıyor.

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