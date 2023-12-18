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Giriş Tarihi: 18.12.2023 14:44 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023 14:45

Kuruluş Osman’a ölerek veda etmişti! O oyuncu Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi’nin kadrosuna dahil oldu! Adsız Bey geliyor…

TRT 1'in ilgiyle takip edilen dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölümleriyle ekran macerasına devam ediyor. Başrollerinde Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in yer aldığı yapım, hikayesini derinleştirmek için oyuncu kadrosuna yeni isimler ekliyor. Yönetmenliğini Sedat İnci'nin üstlendiği aksiyon ve tarihi türdeki diziye güçlü bir oyuncu daha katıldı. Her Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkan yapımın kadrosuna Kuruluş Osman dizisine ölerek veda eden bir isim dahil oldu. Ünlü oyuncu, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde Adsız Bey karakterini canlandıracak. İşte, Kuruluş Osman'dan sonra Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi kadrosuna dahil olan o isim…

Kuruluş Osman’a ölerek veda etmişti! O oyuncu Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi’nin kadrosuna dahil oldu! Adsız Bey geliyor…

TRT 1 ekranlarının ilgiyle izlenen dönem dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.

Kuruluş Osman’a ölerek veda etmişti! O oyuncu Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi’nin kadrosuna dahil oldu! Adsız Bey geliyor…

Her Pazartesi akşamı ekranlara gelen dizinin kadrosunda Uğur Güneş, Dilin Döğer, Mehmet Ali Nuroğlu, Erdinç Gülener, Tuvana Türkay, Gökçe Akyıldız ve Seda Yıldız gibi isimler yer alıyor.

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Kuruluş Osman’a ölerek veda etmişti! O oyuncu Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi’nin kadrosuna dahil oldu! Adsız Bey geliyor…

Yönetmen koltuğunda Sedat İnci'nin oturduğu dizi, tarih kokan hikayesiyle izleyicileri derinden etkilerken güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

Kuruluş Osman’a ölerek veda etmişti! O oyuncu Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi’nin kadrosuna dahil oldu! Adsız Bey geliyor…

Senaryosunu Serdar Öznalan'ın kaleme aldığı yapım, mukaddes şehir Kudüs'ü özgürlüğüne kavuşturan Selahaddin Eyyubi'nin hikayesini ele alıyor.

Kuruluş Osman’a ölerek veda etmişti! O oyuncu Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi’nin kadrosuna dahil oldu! Adsız Bey geliyor…

Tarihi, macera ve aksiyon türlerindeki dizinin hikayesini güçlendirmek için oyuncu kadrosuna yeni isimler ekleniyor.

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