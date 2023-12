Kuruluş Osman’a ölerek veda etmişti! O oyuncu Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi’nin kadrosuna dahil oldu! Adsız Bey geliyor…

Giriş Tarihi: 18.12.2023 14:44 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023 14:45

TRT 1'in ilgiyle takip edilen dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölümleriyle ekran macerasına devam ediyor. Başrollerinde Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in yer aldığı yapım, hikayesini derinleştirmek için oyuncu kadrosuna yeni isimler ekliyor. Yönetmenliğini Sedat İnci'nin üstlendiği aksiyon ve tarihi türdeki diziye güçlü bir oyuncu daha katıldı. Her Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkan yapımın kadrosuna Kuruluş Osman dizisine ölerek veda eden bir isim dahil oldu. Ünlü oyuncu, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde Adsız Bey karakterini canlandıracak. İşte, Kuruluş Osman'dan sonra Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi kadrosuna dahil olan o isim…