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Haberler Galeri Kuruluş Osman’a ölerek veda etmişti! Güzel oyuncu Kardeşlerim dizisiyle ekranlara dönüyor! Süsen'in annesine hayat verecek
Giriş Tarihi: 08.10.2023 16:01 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023 15:35

Kuruluş Osman’a ölerek veda etmişti! Güzel oyuncu Kardeşlerim dizisiyle ekranlara dönüyor! Süsen'in annesine hayat verecek

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim yeni sezon bölümleriyle her cumartesi akşamı ekranlara gelmeye devam ediyor. Başrollerinde Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak, Lizge Cömert, Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Ahu Yağtu, Fadik Sevin Atasoy gibi isimlerin yer aldığı yapım, oyuncu kadrosunu genişletmeyi sürdürüyor. Dram, gençlik ve romantik türlerindeki dizinin kadrosuna Kuruluş Osman dizisindeki rolüyle akıllara kazınan bir isim dahil oldu. Güzel oyuncu, dizide Süsen'in annesine hayat verecek. Öte yandan o ismin 4 yıllık eşinin de Kardeşlerim'de yer aldığı ortaya çıktı. İşte, Kuruluş Osman'dan sonra Kardeşlerim kadrosuna dahil olan o oyuncu…

Kuruluş Osman’dan ayrıldı, Kardeşlerim’e dahil oldu! Güzel oyuncu Süsen’in annesine hayat verecek... Meğer eşi de aynı dizideymiş!

ATV'nin milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran dizisi Kardeşlerim, ekran macerasına 4. sezonuyla devam ediyor.

Kuruluş Osman’dan ayrıldı, Kardeşlerim’e dahil oldu! Güzel oyuncu Süsen’in annesine hayat verecek... Meğer eşi de aynı dizideymiş!

Başrollerini Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak, Lizge Cömert, Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Ahu Yağtu, Fadik Sevin Atasoy'un paylaştığı dizi, her Cumartesi akşamı izleyici karşısına çıkıyor.

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Kuruluş Osman’dan ayrıldı, Kardeşlerim’e dahil oldu! Güzel oyuncu Süsen’in annesine hayat verecek... Meğer eşi de aynı dizideymiş!

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim'e yeni sezonda sürpriz isimler eklenmeye devam ediyor.

Kuruluş Osman’dan ayrıldı, Kardeşlerim’e dahil oldu! Güzel oyuncu Süsen’in annesine hayat verecek... Meğer eşi de aynı dizideymiş!

Yönetmen koltuğunda Serkan Birinci'nin oturduğu, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı yapımın hikayesi, yeni karakterlerle şekilleniyor.

Kuruluş Osman’dan ayrıldı, Kardeşlerim’e dahil oldu! Güzel oyuncu Süsen’in annesine hayat verecek... Meğer eşi de aynı dizideymiş!

Son olarak diziye dahil olan Emre Karayel ve Ayşe Kökçü'nün ardından NGM Media imzalı yapımın kadrosuna flaş bir isim daha katıldı.

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