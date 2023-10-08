Kuruluş Osman’a ölerek veda etmişti! Güzel oyuncu Kardeşlerim dizisiyle ekranlara dönüyor! Süsen'in annesine hayat verecek

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim yeni sezon bölümleriyle her cumartesi akşamı ekranlara gelmeye devam ediyor. Başrollerinde Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak, Lizge Cömert, Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Ahu Yağtu, Fadik Sevin Atasoy gibi isimlerin yer aldığı yapım, oyuncu kadrosunu genişletmeyi sürdürüyor. Dram, gençlik ve romantik türlerindeki dizinin kadrosuna Kuruluş Osman dizisindeki rolüyle akıllara kazınan bir isim dahil oldu. Güzel oyuncu, dizide Süsen'in annesine hayat verecek. Öte yandan o ismin 4 yıllık eşinin de Kardeşlerim'de yer aldığı ortaya çıktı. İşte, Kuruluş Osman'dan sonra Kardeşlerim kadrosuna dahil olan o oyuncu…