Kuruluş Osman'ın Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez'e ikizi kadar benzeyen Josan Momoa şaşırttı! İşte yılın erkeği seçilen Jason Momoa tıpkı Kuruluş Osman'ın Bamsı'sı...

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan Atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman 3. bölümü ile bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Henüz yayınlanmaya başlamadan bile fragmanlarıyla rekor kıran Kuruluş Osman yayınlandığı ilk bölümden itibaren seyircinin gönlüne taht kurdu. Başarılı oyuncu kadrosu ile de dikkat çeken Kuruluş Osman yine heyecanın doruklarda yaşanacağı bir bölümle geliyor. Diriliş Ertuğrul'un devamı olarak çekilen dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, Osman Bey karakterine hayat veriyor. Kuruluş Osman'da tanıdık isimlerde yer alıyor. Diriliş Ertuğrul dizisinin en sevilen karakterlerinden biri olan Bamsı Beyrek Kuruluş Osman'da da boy gösteriyor. Nurettin Sönmez , nam-ı diğer Bamsı Beyrek'in yıldızı Diriliş Ertuğrul ile parladı ve son dönemlerin dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi..Öte yandan Kuruluş Osman'ın en çok merak edilen isimlerinden olan Nurettin Sönmez'in (Bamsı Beyrek) öyle ünlü bir ikizi var ki, kan bağı olmamasına rağmen benzerlikleri hayrete düşüren türden. Yılın erkeği seçilen Josan Momoa ile Kuruluş Osman'ın Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez'i görenlerin ayırt etmeleri neredeyse imkansız. İşte Kuruluş Osman'ın Bamsı'sı Nurettin Sönmez'in benzeri ünlü Hollywood yıldızı Josan Momoa ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin benzerleri...