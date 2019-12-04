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  • Kuruluş Osman'ın Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez'e ikizi kadar benzeyen Josan Momoa şaşırttı! İşte yılın erkeği seçilen Jason Momoa tıpkı Kuruluş Osman'ın Bamsı'sı...

'ın 'i 'e ikizi kadar benzeyen şaşırttı! İşte seçilen Jason Momoa tıpkı ...

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan Atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi 3. bölümü ile bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Henüz yayınlanmaya başlamadan bile fragmanlarıyla rekor kıran Kuruluş Osman yayınlandığı ilk bölümden itibaren seyircinin gönlüne taht kurdu. Başarılı oyuncu kadrosu ile de dikkat çeken Kuruluş Osman yine heyecanın doruklarda yaşanacağı bir bölümle geliyor. 'un devamı olarak çekilen dizinin başrol oyuncusu , Osman Bey karakterine hayat veriyor. Kuruluş Osman'da tanıdık isimlerde yer alıyor. Diriliş Ertuğrul dizisinin en sevilen karakterlerinden biri olan Kuruluş Osman'da da boy gösteriyor. , nam-ı diğer 'in yıldızı Diriliş Ertuğrul ile parladı ve son dönemlerin dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi..Öte yandan Kuruluş Osman'ın en çok merak edilen isimlerinden olan Nurettin Sönmez'in (Bamsı Beyrek) öyle ünlü bir ikizi var ki, kan bağı olmamasına rağmen benzerlikleri hayrete düşüren türden. seçilen ile Kuruluş Osman'ın Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez'i görenlerin ayırt etmeleri neredeyse imkansız. İşte Nurettin Sönmez'in benzeri ünlü Josan Momoa ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 04.12.2019 08:39 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019 08:52
Kuruluş Osman'ın Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez'e ikizi kadar benzeyen Josan Momoa şaşırttı! İşte yılın erkeği seçilen Jason Momoa tıpkı Kuruluş Osman'ın Bamsı'sı...

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan Atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi 3. bölümü ile bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Henüz yayınlanmaya başlamadan bile fragmanlarıyla rekor kıran Kuruluş Osman yayınlandığı ilk bölümden itibaren seyircinin gönlüne taht kurdu. Başarılı oyuncu kadrosu ile de dikkat çeken Kuruluş Osman yine heyecanın doruklarda yaşanacağı bir bölümle geliyor. 'un devamı olarak çekilen dizinin başrol oyuncusu , Osman Bey karakterine hayat veriyor. Kuruluş Osman'da tanıdık isimlerde yer alıyor. Diriliş Ertuğrul dizisinin en sevilen karakterlerinden biri olan Kuruluş Osman'da da boy gösteriyor. , nam-ı diğer 'in yıldızı Diriliş Ertuğrul ile parladı ve son dönemlerin dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi..Öte yandan Kuruluş Osman'ın en çok merak edilen isimlerinden olan Nurettin Sönmez'in (Bamsı Beyrek) öyle ünlü bir ikizi var ki, kan bağı olmamasına rağmen benzerlikleri hayrete düşüren türden. seçilen ile Kuruluş Osman'ın Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez'i görenlerin ayırt etmeleri neredeyse imkansız. İşte Nurettin Sönmez'in benzeri ünlü Josan Momoa ve sizin için derlediğimiz ...

Kuruluş Osman'ın Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez'e ikizi kadar benzeyen Josan Momoa şaşırttı! İşte yılın erkeği seçilen Jason Momoa tıpkı Kuruluş Osman'ın Bamsı'sı...

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Kuruluş Osman'ın Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez'e ikizi kadar benzeyen Josan Momoa şaşırttı! İşte yılın erkeği seçilen Jason Momoa tıpkı Kuruluş Osman'ın Bamsı'sı...

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Kuruluş Osman'ın Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez'e ikizi kadar benzeyen Josan Momoa şaşırttı! İşte yılın erkeği seçilen Jason Momoa tıpkı Kuruluş Osman'ın Bamsı'sı...

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Kuruluş Osman'ın Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez'e ikizi kadar benzeyen Josan Momoa şaşırttı! İşte yılın erkeği seçilen Jason Momoa tıpkı Kuruluş Osman'ın Bamsı'sı...

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Kuruluş Osman'ın Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez'e ikizi kadar benzeyen Josan Momoa şaşırttı! İşte yılın erkeği seçilen Jason Momoa tıpkı Kuruluş Osman'ın Bamsı'sı...

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