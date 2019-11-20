Kuruluş Osman'ın Bamsı'sı Nurettin Sönmez ikizi görenlerin ağzını açık bırakıyor! İşte Bamsı Nurettin Sönmez'ın tıpa tıp benzeri...

Atv ekranlarının sabırsızlıkla beklenen dizisi Kuruluş Osman için büyük gün bugün. Henüz yayınlanmaya başlamadan bile fragmanlarıyla rekor kıran Kuruluş Osman başarılı oyuncu kadrosu ile de dikkat çekiyor. Diriliş Ertuğrul'un devamı olarak çekilen filmin başrol oyuncusu Burak Özçivit dizide Osman Bey karakterine hayat verecek. Kuruluş Osman'da tanıdık isimlerde yer alıyor.Diriliş Ertuğrul dizisinin en sevilen karakterlerinden biri olan Nurettin Sönmez , nam-ı diğer Bamsı Beyrek de Kuruluş Osman'da boy gösterecek. 41 yaşındaki Nurettin Sönmez yıldızı Diriliş Ertuğrul ile parladı ve son dönemlerin dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi..Öte yandan Kuruluş Osman'ın en çok merak edilen isimlerinden olan Nurettin Sönmez'in (Bamsı Beyrek) öyle ünlü bir ikizi var ki, kan bağı olmamasına rağmen benzerlik hayrete düşüren türden. Görenler ayırt etmeleri, neredeyse imkansız olduğu bu benzerlik oldukça şaşırtıcı. İşte Kuruluş Osman'ın Bamsı'sı Nurettin Sönmez'in benzeri ünlü Hollywood yıldızı ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin benzerleri...