Kuruluş Osman’ın İsmihan Sultan’ı Deniz Barut açıkladı: Sinsi, entrikacı ve karanlık yönleri olan bir kadın ama...

Giriş Tarihi: 07.01.2023 08:31
Güncelleme Tarihi: 07.01.2023
08:35
Atv dizisi Kuruluş Osman'da entrikacı 'İsmihan Sultan'ı oynayan Deniz Barut, samimi açıklamalar yaptı. Kendisine uzak bir karakteri oynamaktan keyif aldığını söyleyen Deniz Barut, "İzleyicilerin yaptığı yorumlara hak veriyorum. Gün geçtikçe yorumları fenalaşıyor. Doğru duyguları geçirdiğimi görmek sevindirici" dedi. Son dönemde sosyal medyadaki takipçi sayısına göre oyunculara rol verilmesini eleştiren Deniz Barut, şöyle konuştu: "Okumanın bir karakteri oluşturma sürecinde katkısı çok fazla. Ancak artık oyuncunun edebiyat, sanat, hayat bileni değil bol takipçili olanı makbul. Zaman içinde bu yoksunluk hepimize ciddi zararlar verecek." İşte Kuruluş Osman'ın İsmihan Sultan'ı Deniz Barut'un çok özel açıklamaları...