Kuruluş Osman’ın İsmihan Sultan’ı Deniz Barut açıkladı: Sinsi, entrikacı ve karanlık yönleri olan bir kadın ama...

İNSANDAN BESLENİYORUM



■ Seyircinin nefretini kazanmak da bir başarı, rolünüzü inandırıcı oynadığınızı gösterir. Bu tür yorumlara yaklaşımınız nasıl?

Elbette şahsıma yapılan yorumlar olmadığının farkındayım. Performansı yorumladıklarını, övgü ya da yergilerini buna yönelik yaptıklarını biliyorum yani bu keyifli oyuna bizimle birlikte dahil oluyorlar. İşimizi onlar için yapıyoruz. Onların beğenisine sunuyoruz. Benimle bir olup sürece bu denli dahil olmaları heyecan verici. Onlara hak veriyorum. Gün geçtikçe yorumları fenalaşıyor farkındayım. Doğru duyguları geçirdiğimi görmek sevindirici. Kim bilir, bir noktada benim gibi hak vereni de çıkar. İşte tam da bu kısmı keyifli. Bu bir oyun ve sadece ekip olarak değil, seyirciyle de birlikte oynuyoruz. Bu sebeple tadına doyulmaz, doyumu tarifsiz bir iş yapıyoruz.

