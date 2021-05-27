Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay’ın aşk yuvası…

Berk Oktay 2016'da nikah masasına oturduğu Merve Şarapçıoğlu'ndan Şubat 2020'de olaylı bir şekilde boşanmıştı. Temmuz 2020'de birlikte kamera karşısına geçtiği rol arkadaşı Yıldız Çağrı Atiksoy ile aşk yaşamaya başlamıştı. Berk Oktay geçen martta, ilişkilerinin 8'inci ayında sevgilisine evlenme teklif etmişti. Yıldız Çağrı Atiksoy da bir saniye bile beklemeden 'Evet' yanıtını vermişti. Nikah hazırlığı başladı. Sevgililer evlendikten sonra oturmak için Zekeriyaköy'de aylık 20 bin TL'ye iki katlı villa kiraladı.