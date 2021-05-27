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Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay’ın aşk yuvası…
Giriş Tarihi: 27.05.2021 15:37 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 15:39

Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u ile ’ın aşk yuvası…

2016'da nikah masasına oturduğu 'ndan Şubat 2020'de olaylı bir şekilde boşanmıştı. Temmuz 2020'de birlikte kamera karşısına geçtiği rol arkadaşı ile aşk yaşamaya başlamıştı. Berk Oktay geçen martta, ilişkilerinin 8'inci ayında sevgilisine evlenme teklif etmişti. Yıldız Çağrı Atiksoy da bir saniye bile beklemeden 'Evet' yanıtını vermişti. Nikah hazırlığı başladı. Sevgililer evlendikten sonra oturmak için 'de aylık 20 bin TL'ye iki katlı villa kiraladı.

Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay’ın aşk yuvası…

ve 'un nikah hazırlığı başladı. Sevgililer evlendikten sonra oturmak için 'de aylık 20 bin TL'ye iki katlı villa kiraladı.

Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay’ın aşk yuvası…

2016'da nikah masasına oturduğu 'ndan Şubat 2020'de olaylı bir şekilde boşanmıştı. Temmuz 2020'de birlikte kamera karşısına geçtiği rol arkadaşı ile aşk yaşamaya başlamıştı.

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Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay’ın aşk yuvası…

Posta'nın haberine göre; geçen martta, ilişkilerinin 8'inci ayında sevgilisine evlenme teklif etmişti. da bir saniye bile beklemeden 'Evet' yanıtını vermişti.

Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay’ın aşk yuvası…

BİR DEDİĞİNİ İKİ ETMİYOR

Nikah hazırlığı başladı. Sevgililer evlendikten sonra oturmak için 'de aylık 20 bin TL'ye iki katlı villa kiraladı.

Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay’ın aşk yuvası…

Şimdi içinde tadilat yapıyorlar. Her şey gelin adayının zevkine göre hazırlanıyor. 'un bir dediğini iki etmeyen her fırsatta villaya gidip işleri kontrol ediyor. Çift, Demet Özdemir, Çağatay Ulusoy, Neslihan Atagül-Kadir Doğulu, Hande Yener, Okan Yalabık ve Aras Bulut İynemli'ye komşu olacak.

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