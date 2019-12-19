Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit hemşehrilerini gururlandırdı! Kuruluş Osman hayranları en çok Burak Özçivit'in memleketini merak etti...

Çarşamba akşamlarına adını altın harflerle yazdıran dev yapım Kuruluş Osman yine birinci. Başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman'ın 5. Bölümü yine büyük ilgiyle karşılandı. Atv'de ekranlara gelen Kuruluş Osman 5. bölümü ile açıklanan reyting sonuçlarına göre Tüm Kişiler' de % 14,11 izlenme oranı ve % 30,77 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de % 10,70 izlenme oranı ve % 24,68 izlenme payı, 20+ABC1'de % 14,72 izlenme oranı ve %30,72 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Kuruluş Osman'ın 5. Bölüm etiketi #KuruluşDestanı, Twitter Türkiye Trending Topics listesinde 1. sıraya yükseldi. Muhteşem oyuncu kadrosu ile ünü ülke sınırlarını aşan dizi Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit dizide adeta devleşti. Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit sosyal medyanın da en çok konuşulan isimlerinden oldu. Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit hakkında en çok merak edilen şey ise memleketi oldu. Peki hemşehrilerini gururlandıran Burak Özçivit nereli? Kuruluş Osman'ın gözü kara Osman Bey'i Burak Özçivit memleketi ile sosyal medyada olay oldu. İşte Burak Özçivit'in memleketi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin memleketleri...