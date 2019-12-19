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  • Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit hemşehrilerini gururlandırdı! Kuruluş Osman hayranları en çok Burak Özçivit'in memleketini merak etti...

'ın 'i hemşehrilerini gururlandırdı! Kuruluş Osman hayranları en çok Burak Özçivit'in memleketini merak etti...

Çarşamba akşamlarına adını altın harflerle yazdıran dev yapım yine birinci. Başrolünü karakteriyle 'in üstlendiği Kuruluş Osman'ın 5. Bölümü yine büyük ilgiyle karşılandı. Atv'de ekranlara gelen ile açıklanan sonuçlarına göre Tüm Kişiler' de % 14,11 izlenme oranı ve % 30,77 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de % 10,70 izlenme oranı ve % 24,68 izlenme payı, 20+ABC1'de % 14,72 izlenme oranı ve %30,72 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Kuruluş Osman'ın 5. Bölüm etiketi #KuruluşDestanı, Türkiye listesinde 1. sıraya yükseldi. Muhteşem oyuncu kadrosu ile ünü ülke sınırlarını aşan dizi Burak Özçivit dizide adeta devleşti. Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit sosyal medyanın da en çok konuşulan isimlerinden oldu. Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit hakkında en çok merak edilen şey ise memleketi oldu. Peki hemşehrilerini gururlandıran Burak Özçivit nereli? Kuruluş Osman'ın gözü kara Osman Bey'i Burak Özçivit memleketi ile sosyal medyada olay oldu. İşte Burak Özçivit'in memleketi ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 19.12.2019 10:32 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 10:44
Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit hemşehrilerini gururlandırdı! Kuruluş Osman hayranları en çok Burak Özçivit'in memleketini merak etti...

Çarşamba akşamlarına adını altın harflerle yazdıran dev yapım yine birinci. Başrolünü karakteriyle 'in üstlendiği Kuruluş Osman'ın 5. Bölümü yine büyük ilgiyle karşılandı. Atv'de ekranlara gelen ile açıklanan sonuçlarına göre Tüm Kişiler' de % 14,11 izlenme oranı ve % 30,77 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de % 10,70 izlenme oranı ve % 24,68 izlenme payı, 20+ABC1'de % 14,72 izlenme oranı ve %30,72 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Kuruluş Osman'ın 5. Bölüm etiketi #KuruluşDestanı, Türkiye listesinde 1. sıraya yükseldi. Muhteşem oyuncu kadrosu ile ünü ülke sınırlarını aşan dizi Burak Özçivit dizide adeta devleşti. Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit sosyal medyanın da en çok konuşulan isimlerinden oldu. Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit hakkında en çok merak edilen şey ise memleketi oldu. Peki hemşehrilerini gururlandıran Burak Özçivit nereli? Kuruluş Osman'ın gözü kara Osman Bey'i Burak Özçivit memleketi ile sosyal medyada olay oldu. İşte Burak Özçivit'in memleketi ve sizin için derlediğimiz ...

Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit hemşehrilerini gururlandırdı! Kuruluş Osman hayranları en çok Burak Özçivit'in memleketini merak etti...

DEMET AKALIN KOCAELİ GÖLCÜKLÜ

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Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit hemşehrilerini gururlandırdı! Kuruluş Osman hayranları en çok Burak Özçivit'in memleketini merak etti...
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Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit hemşehrilerini gururlandırdı! Kuruluş Osman hayranları en çok Burak Özçivit'in memleketini merak etti...

KIVANÇ TATLITUĞ, ADANALI

Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit hemşehrilerini gururlandırdı! Kuruluş Osman hayranları en çok Burak Özçivit'in memleketini merak etti...
Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit hemşehrilerini gururlandırdı! Kuruluş Osman hayranları en çok Burak Özçivit'in memleketini merak etti...

KENAN İMİRZALIOĞLU ANKARA'NIN BALA İLÇESİNDEN

Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit hemşehrilerini gururlandırdı! Kuruluş Osman hayranları en çok Burak Özçivit'in memleketini merak etti...
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