Kuruluş Osman'da Osman karakterini canlandırıyorsunuz. Yıllardır bu karakteri oynamanın size kattığı farkındalıklar nelerdir?

Osman Bey, Türk tarihi içindeki en önemli isimlerden birisi. Kurduğu devlet dünyaya hükmetmiş Osman Bey'in ismiyle. Böylesi tarihi ve kudretli bir karakteri canlandırmak benim için tarifi mümkün olmayan bir duygu. İnanç dedim ya bu karakteri canlandırırken bu samimiyeti sağlayacaksınız. Bu samimiyet sizi inanç ve başarıya götürüyor. Kılıç kullanıp, ok atıp, ata binip Osman Bey olmuyorsunuz. Osman Bey gibi düşünüp, inanıp, samimi olduğunuzda her şey değişiyor. Senaryoyu her okuduğumda Osman Bey gibi hissediyorum adeta.