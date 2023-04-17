Kuş Uçuşu dizisinin setinde kriz çıktı! İbrahim Çelikkol’a set ekibinden tepki

SETTE SERUM TAKTIRIP UYUDU

Dizinin Kenan'ı İbrahim Çelikkol önceki sabah sete gitti ancak kendisini iyi hissetmediğini söyledi. Bunun üzerine de ekip sağlık görevlilerini çağırdı ve Çelikkol'a serum bağlandı. Ünlü oyuncu bir süre uyumak istediğini söyledi. Bu sırada diğer birkaç ufak tefek sahnenin çekimi yapıldı. Birce Akalay, İrem Sak ve Defne Kayalar'ın da sahnelerinin olduğu çekimde ekip saatlerce Çelikkol'u bekledi.