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Haberler Galeri Kuş Uçuşu dizisinin setinde kriz çıktı! İbrahim Çelikkol'a set ekibinden tepki
Giriş Tarihi: 17.04.2023 13:52 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 13:58

Kuş Uçuşu dizisinin setinde kriz çıktı! İbrahim Çelikkol'a set ekibinden tepki

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol Kuş Uçuşu dizisinin setinde kendini rahatsız hissedince tedaviye alındıktan sonra uyumaya başladı. Uyanınca, çekimlere devam etmek yerine setten ayrılan Çelikkol set ekibinin tepkisini topladı.

Kuş Uçuşu dizisinin setinde kriz çıktı! İbrahim Çelikkol’a set ekibinden tepki

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İbrahim Çelikkol, Birce Akalay ile birlikte başrolünde yer aldığı Kuş Uçuşu dizisinin çekimlerine katıldı. Ancak sette kendisini kötü hissetmeye başlayınca set ekibi sağlık ekiplerini çağırdı. Serum takılan oyuncu bir süre sette dinlendikten sonra diğer sahnelerin çekimi sürerken uyumaya başladı.

Kuş Uçuşu dizisinin setinde kriz çıktı! İbrahim Çelikkol’a set ekibinden tepki

Daha sonra uyanan Çelikkol, çekimlere devam etmek yerine setten ayrılmayı tercih etti. Oyuncunun bu ani ayrılığı, ekibin işlerini zorlaştırdı ve çekimler o gün için iptal edildi.

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Kuş Uçuşu dizisinin setinde kriz çıktı! İbrahim Çelikkol’a set ekibinden tepki

SETTE SERUM TAKTIRIP UYUDU

Dizinin Kenan'ı İbrahim Çelikkol önceki sabah sete gitti ancak kendisini iyi hissetmediğini söyledi. Bunun üzerine de ekip sağlık görevlilerini çağırdı ve Çelikkol'a serum bağlandı. Ünlü oyuncu bir süre uyumak istediğini söyledi. Bu sırada diğer birkaç ufak tefek sahnenin çekimi yapıldı. Birce Akalay, İrem Sak ve Defne Kayalar'ın da sahnelerinin olduğu çekimde ekip saatlerce Çelikkol'u bekledi.

Kuş Uçuşu dizisinin setinde kriz çıktı! İbrahim Çelikkol’a set ekibinden tepki

UYANDIKTAN SONRA SETİ TERK ETTİ

İbrahim Çelikkol uykusunu alıp uyandıktan sonra çalışamayacağını söyleyip setten ayrıldı. Bu durum ekibin tepkisini çekti. Ardından da o günkü set bu nedenle iptal edildi. Çelikkol ise hakkında iddialara henüz cevap vermedi. Çelikkol'un "Bir Zamanlar Çukurova"nın setinde de sık sık sağlık sorunları yaşadığını belirterek karavanından çıkmayıp ekibi bekletmesi birçok krize neden olmuştu.

Kuş Uçuşu dizisinin setinde kriz çıktı! İbrahim Çelikkol’a set ekibinden tepki

Yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikkol ile 2017 yılında Mihre Mutlu 2019'da Ali adını verdikleri oğullarının dünyaya getirmişti. İbrahim Çelikkol ile Mihre Mutlu, geçtiğimiz yıl tek celsede boşanmıştı.

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