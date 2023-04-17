Kuş Uçuşu dizisinin setinde kriz çıktı! İbrahim Çelikkol’a set ekibinden tepki

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İbrahim Çelikkol, Birce Akalay ile birlikte başrolünde yer aldığı Kuş Uçuşu dizisinin çekimlerine katıldı. Ancak sette kendisini kötü hissetmeye başlayınca set ekibi sağlık ekiplerini çağırdı. Serum takılan oyuncu bir süre sette dinlendikten sonra diğer sahnelerin çekimi sürerken uyumaya başladı. Daha sonra uyanan Çelikkol, çekimlere devam etmek yerine setten ayrılmayı tercih etti. Oyuncunun bu ani ayrılığı, ekibin işlerini zorlaştırdı ve çekimler o gün için iptal edildi. SETTE SERUM TAKTIRIP UYUDU Dizinin Kenan'ı İbrahim Çelikkol önceki sabah sete gitti ancak kendisini iyi hissetmediğini söyledi. Bunun üzerine de ekip sağlık görevlilerini çağırdı ve Çelikkol'a serum bağlandı. Ünlü oyuncu bir süre uyumak istediğini söyledi. Bu sırada diğer birkaç ufak tefek sahnenin çekimi yapıldı. Birce Akalay, İrem Sak ve Defne Kayalar'ın da sahnelerinin olduğu çekimde ekip saatlerce Çelikkol'u bekledi. UYANDIKTAN SONRA SETİ TERK ETTİ İbrahim Çelikkol uykusunu alıp uyandıktan sonra çalışamayacağını söyleyip setten ayrıldı. Bu durum ekibin tepkisini çekti. Ardından da o günkü set bu nedenle iptal edildi. Çelikkol ise hakkında iddialara henüz cevap vermedi. Çelikkol'un 'Bir Zamanlar Çukurova'nın setinde de sık sık sağlık sorunları yaşadığını belirterek karavanından çıkmayıp ekibi bekletmesi birçok krize neden olmuştu. Yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikkol ile 2017 yılında Mihre Mutlu 2019'da Ali adını verdikleri oğullarının dünyaya getirmişti. İbrahim Çelikkol ile Mihre Mutlu, geçtiğimiz yıl tek celsede boşanmıştı. İbrahim Çelikkol'un eski eşi Mihre Mutlu'nun yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı. Mihre Mutlu da kendisine kankası Hande Erçel gibi sosyeteden sevgili buldu. Öyle ki Mihre Mutlu ile sosyetik isim Emre Erdoğan'ın arasını Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın yaptığı konuşuluyor. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Dörtlü Danimarka'ya birlikte giderek, Andrea Bocelli konserini izlemiş. Mihre Mutlu-Emre Erdoğan çifti, ardından soluğu Barselona'da almış. Sosyal medya hesaplarında ayrı ayrı fotoğraflar paylaşsalar da aynı yerde birlikte oldukları çok açık! 2017 yılında kimseye haber vermeden Muğla Datça'da evlenen oyuncu İbrahim Çelikkol ile Mimar Mihre Mutlu'dan, üzücü haber gelmişti. İkili geçtiğimiz mayıs ayında tek celsede evliliklerini sonlandırmıştı. İbrahim Çelikkol, Nisan 2017'de Samsun'a giderek, mimar sevgilisi Mihre Mutlu'yu ailesinden istemiş, ardından evliliğe ilk adımı atarak nişanlanmışlardı. İkili, bir ay sonra sessiz sedasız nikâh masasına oturmuştu. Müjdeli haberi sosyal medya hesabından veren oyuncu, Knidos Deveboynu Feneri'nde çekilen düğün fotoğraflarını, 'Bütün medeniyetlerin şahitliğinde evet' notu ile Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Aralık 2019'da Ali adını verdikleri oğullarının dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşayan çift, mayıs 2022'de tek celsede anlaşmalı olarak evliliklerini sonlandırmıştı. Bir YouTube kanalına konuşan Mutlu, eski eşi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. 'Sana verilen en güzel hediye neydi?' sorusu üzerine 34 yaşındaki mimar, 'Ali tabii ki, oğlum. Evrenin bana mükemmel bir hediyesi. Kendime de inanılmaz bir hediye verdim bence. Eski eşime de teşekkür ediyorum' ifadelerini kullanmıştı. 'HİÇ KİMSEYE HABER VERMEDEN EVLENDİK' Mihre Mutlu, 'Yaptığın en cesur şey neydi?' sorusuna ise şu cevabı verdi: Evlenme şeklim. Zaten hâlâ eski eşimi çok severim. Nişanlıyken bir tatile gittiğimizde, Datça'da Kindos Feneri'ni çok beğenip enerjisini de çok sevip, akşam yemeğinde karar verip hiç kimseye bir şey söylemeden; anneler, babalar, kardeşler, arkadaşlar dahil... Sanırım ondan bir 18 saat sonra gittik ve orada evlendik. 5 yıllık mimar eşi Mihre Mutlu'dan anlaşmalı olarak tek celsede boşanan İbrahim Çelikkol, üç yaşındaki oğulları Ali için dost kalmayı tercih etti. Boşanmalarının ardından Çelikkol, eşi ve oğluna yeni bir ev tutarken, kendisi annesinin yanına taşındı. Yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikkol, eşine büyük bir jest yapmış. Hürriyet'in haberine göre Riva Konakları'ndaki evini Hadise-Mehmet Dinçerler çiftine kiraya veren oyuncu, 70 bin liralık aylık kirayı eski eşine bırakmış. Tatile bile göndermiş! Eski eşinin ve oğlunun rahatı için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan İbrahim Çelikkol, onlara da yeni bir ev tutmuş. Hatta eski eşini dinlenmesi için geçtiğimiz günlerde Akyaka'ya tatile bile göndermiş.