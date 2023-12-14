Giriş Tarihi: 14.12.2023 07:20 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 07:30

Kuş Uçuşu'nun Aslı'sı Miray Daner geceye derin yırtmacıyla damga vurdu! Siz bir de Miray Daner'in annesini görün!

Kariyer basamaklarını hızla tırmanan oyuncu Miray Daner performansının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Son olarak Kuş Uçuşu dizisinde Birce Akalay ile başrolleri paylaşan Miray Daner, Aslı karakteriyle dikkat çekti. 2. sezon galasında bir araya gelen iki güzel oyuncu geceye damga vurdu. Kuş Uçuşu'nun 2. sezonunun lansman gecesinde derin yırtmacı ile dikkat çeken Miray Daner şıklığıyla göz kamaştırdı. Sosyal medyanın konuşulanlarından olmayı başaran Kuş Uçuşu'nun Aslı'sı Miray Daner özel hayatıyla merak konusu oldu. Oyuncu Miray Daner'in özellikle annesini merak eden hayranları şaşırdı. İşte gençliği ve güzelliğiyle övgüleri toplayan Miray Daner'in annesi...