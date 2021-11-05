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Haberler Galeri Lalin'e kardeş geliyor! Hamile olduğu ortaya çıkan Sinem Kobal'ın bebeğinin cinsiyeti de belli!
Giriş Tarihi: 05.11.2021 09:38 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021 10:06

Lalin'e kardeş geliyor! Hamile olduğu ortaya çıkan Sinem Kobal'ın bebeğinin cinsiyeti de belli!

Sanat camiası son dakika müjdeli haber ile sevindi. Türkiye'nin en yakışıklı jönlerinden olan ve şimdilerde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu ile oyuncu eşi Sinem Kobal ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl kızları Lalin'i kucaklarını alan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu büyük mutluluk yaşamıştı. Kızı Lalin'i dünyaya getirdikten sonra setlere ara veren Sinem Kobal'ın yeniden hamile olduğu öğrenildi. Magazin gündemine son dakika düşen habere göre; Sinem Kobal 3 buçuk aylık hamile. Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal, önceki gün Ortaköy'de görüntülenmiş kızları Lalin'den bahsetmişti. Lalin'e kardeş geldiği ortaya çıkınca herkes bebeğin cinsiyetini merak etti. İşte ikici kez anne olacak olan Sinem Kobal'ın bebeğinin cinsiyeti...

Lalin’e kardeş geliyor! Hamile olduğu ortaya çıkan Sinem Kobal’ın bebeğinin cinsiyeti de belli!

Sanat camiası son dakika müjdeli haber ile sevindi. Türkiye'nin en yakışıklı jönlerinden olan ve şimdilerde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu ile oyuncu eşi Sinem Kobal ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanıyor.

Lalin’e kardeş geliyor! Hamile olduğu ortaya çıkan Sinem Kobal’ın bebeğinin cinsiyeti de belli!

Geçtiğimiz yıl kızları Lalin'i kucaklarını alan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu büyük mutluluk yaşamıştı.

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Lalin’e kardeş geliyor! Hamile olduğu ortaya çıkan Sinem Kobal’ın bebeğinin cinsiyeti de belli!

Kızı Lalin'i dünyaya getirdikten sonra setlere ara veren Sinem Kobal'ın yeniden hamile olduğu öğrenildi.

Lalin’e kardeş geliyor! Hamile olduğu ortaya çıkan Sinem Kobal’ın bebeğinin cinsiyeti de belli!

Magazin gündemine son dakika düşen habere göre; Sinem Kobal 3 buçuk aylık hamile.

Lalin’e kardeş geliyor! Hamile olduğu ortaya çıkan Sinem Kobal’ın bebeğinin cinsiyeti de belli!

Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal, önceki gün Ortaköy'de görüntülenmiş kızları Lalin'den bahsetmişti.

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