Lalin’e kardeş geliyor! Hamile olduğu ortaya çıkan Sinem Kobal’ın bebeğinin cinsiyeti de belli!

Sanat camiası son dakika müjdeli haber ile sevindi. Türkiye'nin en yakışıklı jönlerinden olan ve şimdilerde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu ile oyuncu eşi Sinem Kobal ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl kızları Lalin'i kucaklarını alan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu büyük mutluluk yaşamıştı. Kızı Lalin'i dünyaya getirdikten sonra setlere ara veren Sinem Kobal'ın yeniden hamile olduğu öğrenildi. Magazin gündemine son dakika düşen habere göre; Sinem Kobal 3 buçuk aylık hamile. Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal, önceki gün Ortaköy'de görüntülenmiş kızları Lalin'den bahsetmişti. 'ANNE-BABA OLMAK DÜNYANIN EN GÜZEL ŞEYİ' 'LALİN, ANNESİNİN KOPYASI' Kızlarının fiziksel olarak herkesten bir parça aldığını belirten Sinem Kobal, 'Fiziksel olarak büyüdükçe bakışları değişiyor, bazen içinden Kenan bakıyor diyorum, bazen bakıyorsun kendi annemi ve babamı görüyorum. Çok garip bir şey, acayip' şeklinde konuşmuştu. 'EN GÜZEL PARÇAMIZ' Lalin'e kardeş geldiği ortaya çıkınca herkes bebeğin cinsiyetini merak etti. İşte ikici kez anne olacak olan Sinem Kobal'ın bebeğinin cinsiyeti... İKİNCİ BEBEK YOLDA SADECE YAKINLARI BİLİYOR Güzel oyuncunun pandemi nedeniyle hamileliğinin bir bölümünü Selimiye'de geçireceği konuşuluyor.