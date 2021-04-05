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Haberler Galeri Leoparlı mayosu ile Defne Samyeli alev aldı! Defne Samyeli'den detone sesini unutturacak olay pozlar...
Giriş Tarihi: 05.04.2021 14:06 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021 14:14

Leoparlı mayosu ile alev aldı! Defne Samyeli'den sesini unutturacak olay pozlar...

'un ekrana gelen bölümüne damga vuran sosyal medyanın en çok konuşulanlarından olmuştu. Son dönemde sesi ile para kazanmaya başlayan Defne Samyeli olunca sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Şimdilerde 'de tatilde olan Defne Samyeli öyle pozlar verdi ki detone olayını unutturacak türden. Yakın zamanda 49 yaşına basacak olan ile paylaşım yaptı Instagram adeta alev aldı. İşte genç kızları kıskandıran ...

Leoparlı mayosu ile Defne Samyeli alev aldı! Defne Samyeli'den detone sesini unutturacak olay pozlar...

'un ekrana gelen bölümüne damga vuran sosyal medyanın en çok konuşulanlarından olmuştu.

Leoparlı mayosu ile Defne Samyeli alev aldı! Defne Samyeli'den detone sesini unutturacak olay pozlar...

Eski haber spikeri olan aynı zamanda tescilli güzel şu sıralar oyunculuk ve şarkıcılıkta da oldukça iddialı.

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Leoparlı mayosu ile Defne Samyeli alev aldı! Defne Samyeli'den detone sesini unutturacak olay pozlar...

Son olarak 'a konuk olan siyah transparan tulumu ile göz doldururken sesi ile de sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu.

Leoparlı mayosu ile Defne Samyeli alev aldı! Defne Samyeli'den detone sesini unutturacak olay pozlar...

Son dönemde sesi ile para kazanmaya başlayan olunca sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

Leoparlı mayosu ile Defne Samyeli alev aldı! Defne Samyeli'den detone sesini unutturacak olay pozlar...

Şimdilerde 'de tatilde olan öyle pozlar verdi ki olayını unutturacak türden.

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