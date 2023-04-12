Magazin kulisleri bunu konuşuyor! Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak’ın 8 yıllık evliliği bitiyor mu?

Magazin dünyasında parmakla gösterilen çift, bir türlü sorunları aşamıyor. Ceyda Düvenci- Bülent Şakrak çifti, mutluluklarıyla imrendirdi. Ancak ne yazık ki bu aşka da nazar değdi. Bir süredir evliliklerinde kriz yaşayan ve terapiye giden Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci, iddiaya göre aralarındaki problemi çözemedi. Düvenci'nin, "Hayatımın satırları" diyerek yaptığı paylaşım ise yeniden boşanma dedikodularını çıkardı...