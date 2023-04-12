Magazin kulisleri bunu konuşuyor! Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak’ın 8 yıllık evliliği bitiyor mu?

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın boşanacakları haberi magazin kulislerinde konuşuluyor. Sanat camiasının gözde çiftlerinden olan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, tekrar ayrılık iddiasıyla gündeme geldi. 8 yıl önce nikah masasına oturan oyuncu ikilinin evlilikleri üzerinde kara bulutların dolaştığı iddiası magazin gündeminde adeta bomba etkisi yarattı. Bir süredir evliliklerinde kriz yaşayan ve terapiye giden Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci, iddiaya göre aralarındaki problemi çözemedi. Peki, ünlü çifti boşanıyor mu? İşte tüm detaylar…