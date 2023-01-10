Giriş Tarihi: 10.01.2023 13:38
Güncelleme Tarihi: 10.01.2023
13:39
Magazin kulislerine bomba gibi düştü! Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu evli iş insanıyla fena yakalandı!
Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu'nun evli iş insanıyla aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Mahi Devran rolüyle hafızalara kazınan güzel oyuncu Nur Fettahoğlu'nun önceki akşam evli iş insanı Hasan Ali Ceylan ile arabada öpüştüğü iddia edildi. Nur Fettahoğlu'nun avukatı ise oyuncu hakkındaki yasak aşk iddiasını kesin bir dille yalanladı. İşte tüm detaylar…