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Haberler Galeri Magazin kulislerine bomba gibi düştü! Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu evli iş insanıyla fena yakalandı!
Giriş Tarihi: 10.01.2023 13:38 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 13:39

Magazin kulislerine bomba gibi düştü! Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu evli iş insanıyla fena yakalandı!

Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu'nun evli iş insanıyla aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Mahi Devran rolüyle hafızalara kazınan güzel oyuncu Nur Fettahoğlu'nun önceki akşam evli iş insanı Hasan Ali Ceylan ile arabada öpüştüğü iddia edildi. Nur Fettahoğlu'nun avukatı ise oyuncu hakkındaki yasak aşk iddiasını kesin bir dille yalanladı. İşte tüm detaylar…

Magazin kulislerine bomba gibi düştü! Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu evli iş insanıyla fena yakalandı!

Geçtiğimiz haftalarda final yapan Darmaduman dizisinin başrol oyuncusu Nur Fettahoğlu, özel hayatıyla gündem oldu.

Magazin kulislerine bomba gibi düştü! Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu evli iş insanıyla fena yakalandı!

Uzun süredir özel hayatıyla gündeme gelmeyen Fettahoğlu'nun önceki akşam evli iş insanı Hasan Ali Ceylan ile yakınlaştığı iddia edildi.

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Magazin kulislerine bomba gibi düştü! Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu evli iş insanıyla fena yakalandı!

TRAFİK KURALLARINI HİÇE SAYDILAR

Söylemezsem Olmaz programında yer alan habere göre, ikili önceki akşam bir mekanda 3 saat zaman geçirdi.

Magazin kulislerine bomba gibi düştü! Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu evli iş insanıyla fena yakalandı!

Mekandan ilk Nur Fettahoğlu çıkarken daha sonra da Hasan Ali Ceylan çıkarak oyuncuyu aracına ardı.

Magazin kulislerine bomba gibi düştü! Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu evli iş insanıyla fena yakalandı!

Aynı araca binen ikili, görüntülendiklerini fark edince trafik kurallarını da hiç saydı.

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