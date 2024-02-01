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Haberler Galeri Mahmut Hoca, Yaşar Usta ve daha nicesi... Münir Özkul'un hayatına dair az bilinenler: 13 kez akıl hastanesinde yattı...
Giriş Tarihi: 01.02.2024 06:35 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024 06:36

Mahmut Hoca, Yaşar Usta ve daha nicesi... Münir Özkul'un hayatına dair az bilinenler: 13 kez akıl hastanesinde yattı...

Mavi Boncuk'tan, Gülen Gözler'e, Neşeli Günler'den Gırgıriye'ye kadar 200'den fazla filmde rol alan Münir Özkul aramızdan ayrılalı 6 yıl oldu... 5 Ocak 2018'de vefat eden Münir Özkul'un hayatı da filmleri aratmayan türdendi. Hep maddi sıkıntı ve ruhsal sorunlarla boğuşan usta isim Münir Özkul "En özgür hissettiğim yer" dediği akıl hastanesine 13 kez yattı. Kimimizin kalbini Hababam Sınıfı'nda "Tüccar değil, eğitimciyim ben" diyen Mahmut Hoca, kimimizin ise Bizim Aile filminde "Beyim sana iki çift lafım var" diyen Yaşar Usta olarak fethet Münir Özkul... İşte Türk sinema ve tiyatrosunun usta sanatçısı Münir Özkul'un hayatına dair az bilinenler...

Mahmut Hoca, Yaşar Usta ve daha nicesi... Münir Özkul’un hayatına dair az bilinenler: 13 kez akıl hastanesinde yattı...

5 Ocak 2018 yılında hayata gözlerini yuman efsane sanatçı Münir Özkul, sevenleri tarafından özlemle anılıyor. Türk tiyatro ve sinemasının büyük ustası Münir Özkul'un hayatı, arayış içinde geçti. Kimi zaman kendini aradı, kimi zaman geçinebilmek için para...

Mahmut Hoca, Yaşar Usta ve daha nicesi... Münir Özkul’un hayatına dair az bilinenler: 13 kez akıl hastanesinde yattı...

Kızı Güner Özkul'un anlattığına göre maddi konulara pek aklı ermeyen, kazandığını harcayan ünlü oyuncu, hep sıkıntı içindeydi. Gönül verdiği oyunculuk yüzünden daima küçük yaşamak zorunda kalan Özkul, gün geldi yiyecek ekmek bile bulmakta zorlandı. Evde yaşanan çaresizliğin boyutunu Özkul'un eski eşi Suna Selen, Alev Gürsoy'a şöyle anlatmıştı:

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Mahmut Hoca, Yaşar Usta ve daha nicesi... Münir Özkul’un hayatına dair az bilinenler: 13 kez akıl hastanesinde yattı...

"Kurtuluş'ta küçücük bir evde oturuyorduk. İmkanlarımız feci kısıtlıydı. Ben sokakta bir köpek bulmuştum, kendi boğazımızı zor doyururken, onu da ailemize dahil ettim. Bir gün üst kattan bir komşu, köpeğimize ciğer parçaları getirdi. O an 'Acaba ciğerleri köpeğe mi versek, yoksa biz mi yesek?' diye düşündük.

Mahmut Hoca, Yaşar Usta ve daha nicesi... Münir Özkul’un hayatına dair az bilinenler: 13 kez akıl hastanesinde yattı...

Sonra vicdanımız ağır bastı. Bizim yememiz namuslu gelmedi. Köpeğe yedirdik, biz aç kaldık..."

Mahmut Hoca, Yaşar Usta ve daha nicesi... Münir Özkul’un hayatına dair az bilinenler: 13 kez akıl hastanesinde yattı...

Büyük usta, zaman zaman öyle dara düştü ki... Şöhretinin zirvesindeyken bile yazıhane yazıhane dolaşıp yapımcılardan iş istediği günler oldu... Didinip durmasına rağmen bir ev dahi alamadı.

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