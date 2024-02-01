Giriş Tarihi: 01.02.2024 06:35
Güncelleme Tarihi: 01.02.2024
06:36
Mahmut Hoca, Yaşar Usta ve daha nicesi... Münir Özkul'un hayatına dair az bilinenler: 13 kez akıl hastanesinde yattı...
Mavi Boncuk'tan, Gülen Gözler'e, Neşeli Günler'den Gırgıriye'ye kadar 200'den fazla filmde rol alan Münir Özkul aramızdan ayrılalı 6 yıl oldu... 5 Ocak 2018'de vefat eden Münir Özkul'un hayatı da filmleri aratmayan türdendi. Hep maddi sıkıntı ve ruhsal sorunlarla boğuşan usta isim Münir Özkul "En özgür hissettiğim yer" dediği akıl hastanesine 13 kez yattı. Kimimizin kalbini Hababam Sınıfı'nda "Tüccar değil, eğitimciyim ben" diyen Mahmut Hoca, kimimizin ise Bizim Aile filminde "Beyim sana iki çift lafım var" diyen Yaşar Usta olarak fethet Münir Özkul... İşte Türk sinema ve tiyatrosunun usta sanatçısı Münir Özkul'un hayatına dair az bilinenler...