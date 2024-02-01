Mahmut Hoca, Yaşar Usta ve daha nicesi... Münir Özkul’un hayatına dair az bilinenler: 13 kez akıl hastanesinde yattı...

"Kurtuluş'ta küçücük bir evde oturuyorduk. İmkanlarımız feci kısıtlıydı. Ben sokakta bir köpek bulmuştum, kendi boğazımızı zor doyururken, onu da ailemize dahil ettim. Bir gün üst kattan bir komşu, köpeğimize ciğer parçaları getirdi. O an 'Acaba ciğerleri köpeğe mi versek, yoksa biz mi yesek?' diye düşündük.