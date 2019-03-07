Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Maisie Williams artık Arya Stark gibi görünmek istemiyor (İmajını değiştirdi)

artık gibi görünmek istemiyor (İmajını değiştirdi)

Giriş Tarihi: 07.03.2019 17:12 Güncelleme Tarihi: 07.03.2019 17:17
Maisie Williams artık Arya Stark gibi görünmek istemiyor (İmajını değiştirdi)

Game of Thrones dizisinde karakterini canlandırmasıyla tanınan , imajını değiştirdi.

Maisie Williams artık Arya Stark gibi görünmek istemiyor (İmajını değiştirdi)

21 yaşındaki İngiliz oyuncu, Paris Moda Haftası defielerini takip etmek için gittiği Paris'te erkek arkadaşıyla birlikte objektiflere yansıdı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Maisie Williams artık Arya Stark gibi görünmek istemiyor (İmajını değiştirdi)

Henüz 13 yaşındayken başladığı ve seyircilerin, büyümesine ekranda şahit olduğu Williams, dizideki kumral saçlarını pembeye boyattı.

Maisie Williams artık Arya Stark gibi görünmek istemiyor (İmajını değiştirdi)

Williams, yeni saçlarıyla ilgili, "Saçlarımı çok seviyorum. İşte yeni ben" yorumunu yaptı.

Maisie Williams artık Arya Stark gibi görünmek istemiyor (İmajını değiştirdi)

Öte yandan sekizinci ve final sezonuyla ekrana veda edecek olan Game of Thrones'un ardından 'ın rol aldığı son proje bir bilimkurgu oldu. Williams, iddialı bilim kurgu dizisi gen:LOCK'un kadrosuna dahil oldu.

BİZE ULAŞIN