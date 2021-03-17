Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz bombayı patlattı! Didem Soydan ile aşk yaşayan Burak Deniz'den evlilik açıklaması

Bu sezon ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve kısa sürede reytingleri alt üst eden "Maraşlı" dizisinin başrol oyuncusu Burak Deniz, başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Bir süredir ünlü model Didem Soydan ile aşk yaşayan Burak Deniz, önceki gün Etiler'de bir hastane çıkışında objektiflere takıldı. Geçtiğimiz günlerde Didem Soydan ile hakkında ayrılık iddiası çıkan, bu iddiaları sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf ile yalanlayan ünlü oyuncu, evlilik açıklamasında bulundu.
Giriş Tarihi: 17.03.2021
09:42
Güncelleme Tarihi: 17.03.2021
09:48
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