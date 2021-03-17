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Haberler Galeri Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz bombayı patlattı! Didem Soydan ile aşk yaşayan Burak Deniz'den evlilik açıklaması

'nın yıldızı bombayı patlattı! ile aşk yaşayan 'den evlilik açıklaması

Bu sezon ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve kısa sürede reytingleri alt üst eden "" dizisinin başrol oyuncusu , başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Bir süredir ünlü model ile aşk yaşayan , önceki gün Etiler'de bir hastane çıkışında objektiflere takıldı. Geçtiğimiz günlerde Didem Soydan ile hakkında ayrılık iddiası çıkan, bu iddiaları sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf ile yalanlayan ünlü oyuncu, evlilik açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 17.03.2021 09:42 Güncelleme Tarihi: 17.03.2021 09:48
Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz bombayı patlattı! Didem Soydan ile aşk yaşayan Burak Deniz'den evlilik açıklaması

dizisinde Alina Boz ile başrolü paylaşan ünlü oyuncu 'in model ile ilişkisi tam gaz devam ediyor. Etiler'de hastane çıkışında görüntülenen , kontrol için geldiğini söyledi.

Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz bombayı patlattı! Didem Soydan ile aşk yaşayan Burak Deniz'den evlilik açıklaması

"Set çok yoğun devam ediyor. Evden işe işten eve geliyorum" diyen , habercilerin, "'la evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi.

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Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz bombayı patlattı! Didem Soydan ile aşk yaşayan Burak Deniz'den evlilik açıklaması

Cadde'nin haberine göre yakışıklı oyuncu, "Didem'le vakit geçiriyorum. Evde kişisel bakımlarımı yapıyorum. Evlilik olayları içinde kısmet bu işler" diye yanıt verdi.

Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz bombayı patlattı! Didem Soydan ile aşk yaşayan Burak Deniz'den evlilik açıklaması

"SAÇMA SAPAN"

'ın Alina Boz ile olduğu paylaşımları kıskandığı haberlerini kesin bir dille yalanlayan Deniz, "Saçma sapan haberler konuşmaya gerek yok" diyerek sözlerini noktaladı.

Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz bombayı patlattı! Didem Soydan ile aşk yaşayan Burak Deniz'den evlilik açıklaması

AŞIKLARDAN YENİ FOTOĞRAF

Soydan ile birlikte at üzerinde gezintiye çıkan 30 yaşındaki oyuncu, sevgilisiyle birlikte çekilen fotoğrafını yayınladı. 'in "Hoo oğlum hoo" notunu düştüğü kare, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

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