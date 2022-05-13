Giriş Tarihi: 13.05.2022 11:31 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 12:47

MasterChef Türkiye'de flaş ayrılık! Acun Ilıcalı kararını verdi! Şef Mehmet Yalçınkaya'nın yerine ünlü fenomenin eşi geliyor!

Survivor'ın hemen ardından TV8 ekranlarında başlaması planlanan MasterChef Türkiye'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Sevilen lezzet yarışması 2022 sezonuna büyük bir değişiklikle başlayacak. Üç sezondan beri jüri üyeleri Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ile yola devam eden MasterChef'te yeni bir gelişme yaşandı. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği programın sevilen jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'nın bu sene yarışmada yer almayacağı iddia edildi. Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın yerini dolduracak sürpriz ismin ise sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler ile evlenen Arda Türkmen olduğu öne sürülmüştü. Mehmet Yalçınkaya'dan flaş açıklama geldi. İşte detaylar...