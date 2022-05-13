Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri MasterChef Türkiye'de flaş ayrılık! Acun Ilıcalı kararını verdi! Şef Mehmet Yalçınkaya'nın yerine ünlü fenomenin eşi geliyor!
Giriş Tarihi: 13.05.2022 11:31 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 12:47

MasterChef Türkiye'de flaş ayrılık! Acun Ilıcalı kararını verdi! Şef Mehmet Yalçınkaya'nın yerine ünlü fenomenin eşi geliyor!

Survivor'ın hemen ardından TV8 ekranlarında başlaması planlanan MasterChef Türkiye'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Sevilen lezzet yarışması 2022 sezonuna büyük bir değişiklikle başlayacak. Üç sezondan beri jüri üyeleri Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ile yola devam eden MasterChef'te yeni bir gelişme yaşandı. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği programın sevilen jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'nın bu sene yarışmada yer almayacağı iddia edildi. Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın yerini dolduracak sürpriz ismin ise sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler ile evlenen Arda Türkmen olduğu öne sürülmüştü. Mehmet Yalçınkaya'dan flaş açıklama geldi. İşte detaylar...

MasterChef Türkiye’de flaş ayrılık! Acun Ilıcalı kararını verdi! Şef Mehmet Yalçınkaya’nın yerine ünlü fenomenin eşi geliyor!

Survivor All Star 2022'nin sona ermesinin hemen ardından seyircisiyle buluşacak olan MasterChef Türkiye'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.

MasterChef Türkiye’de flaş ayrılık! Acun Ilıcalı kararını verdi! Şef Mehmet Yalçınkaya’nın yerine ünlü fenomenin eşi geliyor!

Binlerce kişinin başvurarak hayallerini gerçekleştirmek istediği yarışmada yaşanacak yeni gelişme sosyal medyanın gündemine oturdu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MasterChef Türkiye’de flaş ayrılık! Acun Ilıcalı kararını verdi! Şef Mehmet Yalçınkaya’nın yerine ünlü fenomenin eşi geliyor!

Sevilen lezzet yarışması MasterChef Türkiye'de yeni sezon öncesi hayranlarını üzen bir ayrılık yaşanacağı iddia edildi.

MasterChef Türkiye’de flaş ayrılık! Acun Ilıcalı kararını verdi! Şef Mehmet Yalçınkaya’nın yerine ünlü fenomenin eşi geliyor!

MasterChef'te üç sezondan beri Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna jüri koltuğunda yer alıyordu.

MasterChef Türkiye’de flaş ayrılık! Acun Ilıcalı kararını verdi! Şef Mehmet Yalçınkaya’nın yerine ünlü fenomenin eşi geliyor!

Ancak, programın sevilen jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya bu sene yarışmada yer almayacak.

SON DAKİKA