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Türkiye’ye “ezik” tartışması damgasını vurdu! MasterChef ve arasında gergin anlar!

Türkiye'ye ve arasındaki "ezik" tartışması damgasını vurdu. Son bölümde Balıkesir'e gidip yöresel yemekler yapan yarışmacılar arasında kıyasıya mücadele devam ederken takım oyununu kazanmak için mücadele eden yarışmacılar birinci olabilmek adına savaştı. Kırmızı takım en iyi yemekleri yaparak oyunu kazanırken yarışmanın son bölümüne ve Uğur arasındaki "ezik" tartışması damgasını vurdu. ve Serhat'ın atışmaları izleyici ekrana kilitlerken yaşanan gergin anlar diğer yarışmacıları da etkiledi.

Giriş Tarihi: 19.10.2020 08:38 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 08:38
MasterChef Türkiye’ye “ezik” tartışması damgasını vurdu! MasterChef Serhat ve Uğur arasında gergin anlar!

son bölümde yaşanan "ezik" tartışması gündeme damgasını vururken kırmızı takım dokunulmazlığı kazanarak potadan kurtuldu. Mavi takımın yarışmayı kaybetmesi nedeniyle bireysel dokunulmazlık Ebru'ya verilirken MasterChef ve arasındaki "ezik" tartışması ise gündeme oturdu.

MasterChef Türkiye’ye “ezik” tartışması damgasını vurdu! MasterChef Serhat ve Uğur arasında gergin anlar!

Tansiyonunun zaman zaman yükseldiği takım oyununda, bir takım diğerine üstünlük kurdu ve haftanın üçüncü takım oyununu kazandı.

MasterChef son bölümde; yarışmacılardan istenilen yemekler ve bu yemeklerde hangi takımların kazandığı, şeflerin açtığı oy zarfları ile belli oldu. Yöresel yemekleri en iyi yapan Kırmızı takım, Masterchef'te takım oyununu kazandı.

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MasterChef Türkiye’ye “ezik” tartışması damgasını vurdu! MasterChef Serhat ve Uğur arasında gergin anlar!

Mavi takımda yer alan beş yarışmacı Ebru, Tanya, Berker, Esra ve Furkan bireysel dokunulmazlık için mücadele etti. Şeflerin verdiği yeşilliklerle yaratıcılık oyunu oynayan mavi takım zaman zaman stresli anlar yaşadı.

Yarışmacıların tabaklarını tadan şefler dokunulmazlığı Ebru'ya verdi. İlk kez bireysel dokunulmazlık kazanan Ebru, potaya Esra'yı gönderdi.

MasterChef Türkiye’ye “ezik” tartışması damgasını vurdu! MasterChef Serhat ve Uğur arasında gergin anlar!

Eleme potasına gidecek son yarışmacı takım oylamasında belli oldu. 6 oy alan Berker ve Tanya arasından tercih yapan kaptan , Tanya'yı 6. aday olarak belirledi.

Balıkesir'de gerçekleşen takım oyunu sonrası; stüdyoda kırmızı takımdan ve mavi takım kaptanı Uğur arasında tartışma çıktı.

MasterChef Türkiye’ye “ezik” tartışması damgasını vurdu! MasterChef Serhat ve Uğur arasında gergin anlar!

Yarışma esnasında mavi takımdan karabiber isteyen , 'hayır' cevabı alınca mavi takımın kaptanı 'a sitem etti.

Yarışma sonrası söz alan Serhat, 'Ben açıkçası çok üzüldüm çünkü çoğu insandan beklerdim, Uğur'dan beklemezdim. Biz karabibere muhtaç kaldık ve bizim elimizde olan bir şey değildi. Uğur bize karabiberi vermeye tercih etti. Kazanmak için karabiberden medet ummak ezikçe ve korkakça bir davranıştır. Bu saatten sonra iyi olan kazansın demesin' açıklamasını yaptı.

MasterChef Türkiye’ye “ezik” tartışması damgasını vurdu! MasterChef Serhat ve Uğur arasında gergin anlar!

'ın sözlerine cevap veren , 'Sen şefsen malzemelerine önceden bakmalısın. Son bir dakika, iki dakika 'bana karabiber verin' dememelisin. Sen şef değil misin' ifadelerini kullandı.

İkili arasında geçtiğimiz günlerde de pirinç tartışması yaşanmıştı. Meksika lezzetlerinin yapıldığı gün, pirinç almayı unutarak paellayı çıkaramayan mavi takıma, kırmızı takım destek vermemişti. Oyunun sonunda ise Serhat'ın "Pirinç isteselerdi, verirdik" demesi Uğur'u kızdırmıştı. Uğur, "Bunu oyun bittikten sonra söylemesi çok saçma ki zaten %100 vermezlerdi" demişti.

MasterChef Türkiye’ye “ezik” tartışması damgasını vurdu! MasterChef Serhat ve Uğur arasında gergin anlar!
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