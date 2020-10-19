MasterChef Türkiye’ye “ezik” tartışması damgasını vurdu! MasterChef Serhat ve Uğur arasında gergin anlar!

Serhat'ın sözlerine cevap veren Uğur, 'Sen şefsen malzemelerine önceden bakmalısın. Son bir dakika, iki dakika 'bana karabiber verin' dememelisin. Sen şef değil misin' ifadelerini kullandı.

İkili arasında geçtiğimiz günlerde de pirinç tartışması yaşanmıştı. Meksika lezzetlerinin yapıldığı gün, pirinç almayı unutarak paellayı çıkaramayan mavi takıma, kırmızı takım destek vermemişti. Oyunun sonunda ise Serhat'ın "Pirinç isteselerdi, verirdik" demesi Uğur'u kızdırmıştı. Uğur, "Bunu oyun bittikten sonra söylemesi çok saçma ki zaten %100 vermezlerdi" demişti.