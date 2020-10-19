MasterChef Türkiye’ye “ezik” tartışması damgasını vurdu! MasterChef Serhat ve Uğur arasında gergin anlar!

MasterChef Türkiye'ye Serhat ve Uğur arasındaki "ezik" tartışması damgasını vurdu. Son bölümde Balıkesir'e gidip yöresel yemekler yapan yarışmacılar arasında kıyasıya mücadele devam ederken takım oyununu kazanmak için mücadele eden yarışmacılar birinci olabilmek adına savaştı. Kırmızı takım en iyi yemekleri yaparak oyunu kazanırken yarışmanın son bölümüne MasterChef Serhat ve Uğur arasındaki "ezik" tartışması damgasını vurdu. MasterChef Uğur ve Serhat'ın atışmaları izleyici ekrana kilitlerken yaşanan gergin anlar diğer yarışmacıları da etkiledi.