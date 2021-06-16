Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'dan şaşkına çeviren hamle! Eşi Gürhan Altundaşar için herkesi tek kalemde sildi!

Son dönemde "Masumlar Apartmanı" dizisinde hayat verdiği 'Gülben' karakteriyle kariyerinin zirvesine çıkan oyuncu Merve Dizdar, başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman gündeme geliyor. Dizdar, "Çok Güzel Hareketler Bunlar 2" ekibinin yıldızlarından olan Gürhan Altundaşar ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Şimdilerde "Çok Güzel Hareketler Bunlar 2" programından ayrılığıyla gündemde olan Gürhan Altundaşar'a eşi Merve Dizdar'dan destek geldi. Şaşırtan bir hamlede bulunan Dizdar, Altundaşar'ın arkadaşlarını Instagram hesabından tek tek sildi.