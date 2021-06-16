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Haberler Galeri Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'dan şaşkına çeviren hamle! Eşi Gürhan Altundaşar için herkesi tek kalemde sildi!
Giriş Tarihi: 16.06.2021 10:06 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 10:09

'nın Gülben'i 'dan şaşkına çeviren hamle! Eşi Gürhan Altundaşar için herkesi tek kalemde sildi!

Son dönemde "" dizisinde hayat verdiği 'Gülben' karakteriyle kariyerinin zirvesine çıkan oyuncu , başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman gündeme geliyor. Dizdar, "" ekibinin yıldızlarından olan Gürhan Altundaşar ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Şimdilerde "Çok Güzel Hareketler Bunlar 2" programından ayrılığıyla gündemde olan Gürhan Altundaşar'a eşi Merve Dizdar'dan destek geldi. Şaşırtan bir hamlede bulunan Dizdar, Altundaşar'ın arkadaşlarını Instagram hesabından tek tek sildi.

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'dan şaşkına çeviren hamle! Eşi Gürhan Altundaşar için herkesi tek kalemde sildi!

'ndaki başarılı performansı ile dikkat çeken kendi gibi oyuncu eşi Gürhan Altundaşar ile 2018 yılında nikah masasına oturmuştu.

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'dan şaşkına çeviren hamle! Eşi Gürhan Altundaşar için herkesi tek kalemde sildi!

Mutlu evlilikleri ve samimi halleri ile dikkat çeken ikiliden cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı.

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Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'dan şaşkına çeviren hamle! Eşi Gürhan Altundaşar için herkesi tek kalemde sildi!

eşi Gürhan Altundaşar'ın Çok Güzel Hareketler 2'deki arkadaşlarıyla iyi anlaştığı biliniyordu.

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'dan şaşkına çeviren hamle! Eşi Gürhan Altundaşar için herkesi tek kalemde sildi!

HERKESİ SİLDİ

Ancak eşinin ekipten ayrılmasından sonra güzel oyuncu, takipleştiği kişileri Instagram hesabından tek tek sildi.

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'dan şaşkına çeviren hamle! Eşi Gürhan Altundaşar için herkesi tek kalemde sildi!

ÇGH2 EKİBİ DE TAKİBİ BIRAKTI

'ın bu şaşırtan hamlesi hayranlarının gözünden kaçmadı. Yaşanan bu gelişme üzerine Çok Güzel Hareketler 2 ekibinin de Merve Dizdar'ı silmesi dikkat çekti.

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