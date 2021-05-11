Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'ın eşi de çok ünlü! Merve Dizdar oyuncu eşi Gürhan Altundaşar'ın yeni yaşını eğlenceli paylaşımla kutladı...

Son dönemin en başarılı kadın oyuncuları arasında yer alan Merve Dizdar Masumlar Apartmanı dizisindeki Gülben performansı ile kariyerinde zirveye yükseldi. Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Oyunculuğu ile dikkat çeken Merve Dizdar özel hayatı ile de markaj altında. Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar sosyal medyanın en çok merak ettiği isimlerin başında geliyor. Özellikle Merve Dizdar'ın eşinin kim olduğunu öğrenenlerde oldukça şaşırıyor. Merve Dizdar'ın eşi de kendisi gibi oyuncu. Merve Dizdar'ın eşi Çok Güzel Hareketler 2 oyuncularından Gürhan Altundaşar. Son olarak sosyal medya hesabından eşi Gürhan Altundaşar'ın doğum gününü eğlenceli paylaşımlarla kutlayan Merve Dizdar'a beğeni yağdı. İşte Merve Dizdar ve eşi Gürhan Altundaşar'ın en özel pozları...