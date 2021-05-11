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Haberler Galeri Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'ın eşi de çok ünlü! Merve Dizdar oyuncu eşi Gürhan Altundaşar'ın yeni yaşını eğlenceli paylaşımla kutladı...
Giriş Tarihi: 11.05.2021 11:53 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 11:57

'ın eşi de çok ünlü! Gürhan Altundaşar'ın yeni yaşını eğlenceli paylaşımla kutladı...

Son dönemin en başarılı kadın oyuncuları arasında yer alan dizisindeki Gülben performansı ile kariyerinde zirveye yükseldi. Merve Dizdar sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Oyunculuğu ile dikkat çeken Merve Dizdar özel hayatı ile de markaj altında. Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar sosyal medyanın en çok merak ettiği isimlerin başında geliyor. Özellikle Merve Dizdar'ın eşinin kim olduğunu öğrenenlerde oldukça şaşırıyor. de kendisi gibi oyuncu. Merve Dizdar'ın eşi oyuncularından Gürhan Altundaşar. Son olarak sosyal medya hesabından eşi Gürhan Altundaşar'ın doğum gününü eğlenceli paylaşımlarla kutlayan Merve Dizdar'a beğeni yağdı. İşte Merve Dizdar ve eşi Gürhan Altundaşar'ın en özel pozları...

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'ın eşi de çok ünlü! Merve Dizdar oyuncu eşi Gürhan Altundaşar'ın yeni yaşını eğlenceli paylaşımla kutladı...

Son dönemin en başarılı kadın oyuncuları arasında yer alan dizisindeki Gülben performansı ile kariyerinde zirveye yükseldi.

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'ın eşi de çok ünlü! Merve Dizdar oyuncu eşi Gürhan Altundaşar'ın yeni yaşını eğlenceli paylaşımla kutladı...

sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

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Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'ın eşi de çok ünlü! Merve Dizdar oyuncu eşi Gürhan Altundaşar'ın yeni yaşını eğlenceli paylaşımla kutladı...

Oyunculuğu ile dikkat çeken özel hayatı ile de markaj altında. Merve Dizdar sosyal medyanın en çok merak ettiği isimlerin başında geliyor.

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'ın eşi de çok ünlü! Merve Dizdar oyuncu eşi Gürhan Altundaşar'ın yeni yaşını eğlenceli paylaşımla kutladı...

Özellikle 'ın eşinin kim olduğunu öğrenenlerde oldukça şaşırıyor. de kendisi gibi oyuncu.

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'ın eşi de çok ünlü! Merve Dizdar oyuncu eşi Gürhan Altundaşar'ın yeni yaşını eğlenceli paylaşımla kutladı...

'ın eşi oyuncularından Gürhan Altundaşar.

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