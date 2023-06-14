Giriş Tarihi: 14.06.2023 12:30 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 12:34

Maviye Sürgün'ün yakışıklısı Caner Cindoruk'un kardeşleri de kendi kadar ünlü! İlk defa duyanlar çok şaşırdı!

Sadakatsiz dizisi ile kariyerinin zirvesini yaşayan yakışıklı oyuncu Caner Cindoruk, son olarak Maviye Sürgün dizisi ile geri döndü. Caner Cindoruk sosyal medyanın da en çok merak edilenlerinden oldu. Caner Cindoruk'un paylaşımları arasında en dikkat çekenler ise kardeşleri ile olanlar. Hayranlarının büyük ilgi gösterdiği Caner Cindoruk'un iki kardeşinin de oyuncu olduğunu ilk defa öğrenenler oldukça şaşırıyor. Özellikle Caner Cindoruk'un oyuncu kardeşleri Taner Cindoruk ile Münir Can Cindoruk ile benzerlikleri takipçilerinin yorumlarına da yansıdı. İşte Caner Cindoruk'un oyuncu kardeşleri Taner Cindoruk ve Münir Can Cindoruk...