Meğer 2009’daki Eurovision yarışmasında Uğur Yıldıran ve Hadise… Bu hali bildiğiniz gibi değil!

Uğur Yıldıran özel hayatında bambaşka biri. Uğur Yıldıran'ın aynı zamanda dansçı olduğunu duyanlar çok şaşırıyor. Uğur Yıldıran'ın 2009'daki Eurovision yarışmasında Hadise'nin arkasında dans ettiğini görenler şoke oluyor. İşte merak edenler için Uğur Yıldıran ve diğer ünlü isimlerin meslekleri…