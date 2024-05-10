Giriş Tarihi: 10.05.2024 09:29
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
09:36
Meğer 2009'daki Eurovision yarışmasında Uğur Yıldıran ve Hadise… Bu hali bildiğiniz gibi değil!
Uğur Yıldıran'ın hayatı merak konusu oldu. Takipçileri Uğur Yıldıran hakkında araştırma yaparken öğrendikleri karşında çok şaşırdılar. Çukur dizisinde Kemal rolüne hayat veren Uğur Yıldıran, meğer 2009'daki Eurovision yarışmasında Hadise'nin arkasında dans edenlerden biriymiş. Uğur Yıldıran'ın, ünlü şarkıcı Hadise ile olan görüntüleri ortalığı kasıp kavurdu. Çukur'un Kemal'i Uğur Yıldıran'ın aslında hem dansçı hem oyuncu olduğunu duyanlar çok şaşırıyor. Ünlü oyuncunun Hadise ile dans görüntüleri ağızları açık bıraktı, Uğur Yıldıran'ın değişimine ve dans şovuna inanamayacaksınız…