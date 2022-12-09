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Haberler Galeri Meğer aşk bombasından da öteymiş! Edis, Çağla Şıkel'e evlenme teklifi etmiş!
Giriş Tarihi: 09.12.2022 07:59 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 08:02

Meğer aşk bombasından da öteymiş! Edis, Çağla Şıkel'e evlenme teklifi etmiş!

Podyumların ve ekranların aranan tescilli güzeli Çağla Şıkel, 2015 yılında iki oğlunun babası Emre Altuğ ile evliliğini noktalamıştı. Boşandıktan sonra özel hayatıyla gündeme gelmeyen Çağla Şıkel'in son olarak uzun zaman sonra aşk orucunu bozduğu konuşulmuştu. Son dönemlerin en ünlü popçularından Edis Görgülü, ise özel hayatıyla merak uyandırıyor. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, ikili hakkında yeni bir gelişmeden bahsetti. İşte Bülent Cankurt'un bugünkü yazısı...

BÜLENT CANKURT
Meğer aşk bombasından da öteymiş! Edis, Çağla Şıkel’e evlenme teklifi etmiş!

Önceki gün ünlü popçu Edis Görgülü ile manken ve sunucu Çağla Şıkel'in bir mekanda, el ele diz dize yemek yediğini öğrenmiş ve "Magazin dünyasına yeni bir aşk bombası mı düşüyor?" yorumunda bulunmuştum.

Meğer aşk bombasından da öteymiş! Edis, Çağla Şıkel’e evlenme teklifi etmiş!

Edis'in, geçen yıl da Zeynep Bastık ile samimi dans görüntüleri ortaya çıkmış ve sevgili oldukları düşünülürken arkadaş oldukları anlaşılmıştı.

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Meğer aşk bombasından da öteymiş! Edis, Çağla Şıkel’e evlenme teklifi etmiş!

Ancak bu kez durum farklıymış! Edis ile Çağla Şıkel'in samimiyeti 'arkadaşlık' değil 'aşk'mış! Hatta aşklarının yazın başladığını öğrendim.

Meğer aşk bombasından da öteymiş! Edis, Çağla Şıkel’e evlenme teklifi etmiş!

Bu arada bomba bir duyum daha aldım. Edis, yazın Alaçatı'da, Şıkel'e "Ben seninle evlenmek istiyorum" demiş.

Meğer aşk bombasından da öteymiş! Edis, Çağla Şıkel’e evlenme teklifi etmiş!

Şıkel bu teklifi ciddiye almamış ama Edis, ara ara evlilik teklifini yineliyormuş ve bu konuda çok ısrarlıymış.

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