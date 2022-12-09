Giriş Tarihi: 09.12.2022 07:59
Güncelleme Tarihi: 09.12.2022
08:02
Meğer aşk bombasından da öteymiş! Edis, Çağla Şıkel'e evlenme teklifi etmiş!
Podyumların ve ekranların aranan tescilli güzeli Çağla Şıkel, 2015 yılında iki oğlunun babası Emre Altuğ ile evliliğini noktalamıştı. Boşandıktan sonra özel hayatıyla gündeme gelmeyen Çağla Şıkel'in son olarak uzun zaman sonra aşk orucunu bozduğu konuşulmuştu. Son dönemlerin en ünlü popçularından Edis Görgülü, ise özel hayatıyla merak uyandırıyor. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, ikili hakkında yeni bir gelişmeden bahsetti. İşte Bülent Cankurt'un bugünkü yazısı...