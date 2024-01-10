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Haberler Galeri Mehmet Ali Erbil genç sevgilisi Gülseren Ceylan'ı yanından ayırmıyor! Barışan aşıklar Kolpaçino 4 4'lük filminin galasında boy gösterdi!
Giriş Tarihi: 10.01.2024 13:20 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 13:37

Mehmet Ali Erbil genç sevgilisi Gülseren Ceylan'ı yanından ayırmıyor! Barışan aşıklar Kolpaçino 4 4'lük filminin galasında boy gösterdi!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, son dönemde özel hayatındaki gelişmeler ile magazin gündeminden düşmüyor. Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz aylarda gönlünü kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'a kaptırmıştı. Kısa süreli bir ayrılık yaşayan çift geçtiğimiz günlerde yeniden bir araya gelmişti. Barışan Mehmet Ali Erbil ile genç aşkı Gülseren Ceylan son olarak ünlü şovmenin de yer aldığı Kolpaçino 4 4'lük filminin galasında boy gösterdi!

Mehmet Ali Erbil genç sevgilisi Gülseren Ceylan’ı yanından ayırmıyor! Barışan aşıklar Kolpaçino 4 4’lük filminin galasında boy gösterdi!

Şafak Sezer, Aydemir Akbaş, Mehmet Ali Erbil, İbrahim Tatlıses, Cengiz Kurtoğlu ve Serdar Ortaç gibi isimlerin yer aldığı "Kolpaçino 4 4'lük" filmini galası önceki akşam gerçekleştirildi.

Mehmet Ali Erbil genç sevgilisi Gülseren Ceylan’ı yanından ayırmıyor! Barışan aşıklar Kolpaçino 4 4’lük filminin galasında boy gösterdi!

Yönetmen koltuğunda Kamil Çetin'in oturduğu komedi filminin galası, Haliç Kongre Merkezinde sinema ve sanat dünyasından geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Gösterim öncesinde basın mensuplarına açıklama yapan filmin ekibinden oyuncu Mehmet Ali Erbil, kadronun Şafak Sezer'in hatırına bir araya geldiğini belirterek, "Böyle bir kadroyu parayla bir araya getirmek mümkün değil. Bu biraz da dost işi oldu." dedi.

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Mehmet Ali Erbil genç sevgilisi Gülseren Ceylan’ı yanından ayırmıyor! Barışan aşıklar Kolpaçino 4 4’lük filminin galasında boy gösterdi!

Genç sevgilisiyle barışan Mehmet Ali Erbil ile Kolpaçino 4 4'lük filminin galasına da birlikte katıldı.

Mehmet Ali Erbil genç sevgilisi Gülseren Ceylan’ı yanından ayırmıyor! Barışan aşıklar Kolpaçino 4 4’lük filminin galasında boy gösterdi!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil 66 yaşında da çapkınlıklarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Mehmet Ali Erbil, gönlünü kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'a kaptırmıştı.

Mehmet Ali Erbil genç sevgilisi Gülseren Ceylan’ı yanından ayırmıyor! Barışan aşıklar Kolpaçino 4 4’lük filminin galasında boy gösterdi!

66 yaşındaki Erbil, genç sevgilisi Gülseren Ceylan'a doğum gününde evlilik teklif etmişti.

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