Mehmet Ali Erbil genç sevgilisi Gülseren Ceylan’ı yanından ayırmıyor! Barışan aşıklar Kolpaçino 4 4’lük filminin galasında boy gösterdi!

Yönetmen koltuğunda Kamil Çetin'in oturduğu komedi filminin galası, Haliç Kongre Merkezinde sinema ve sanat dünyasından geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Gösterim öncesinde basın mensuplarına açıklama yapan filmin ekibinden oyuncu Mehmet Ali Erbil, kadronun Şafak Sezer'in hatırına bir araya geldiğini belirterek, "Böyle bir kadroyu parayla bir araya getirmek mümkün değil. Bu biraz da dost işi oldu." dedi.