Giriş Tarihi: 10.01.2024 13:20
Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
13:37
Mehmet Ali Erbil genç sevgilisi Gülseren Ceylan'ı yanından ayırmıyor! Barışan aşıklar Kolpaçino 4 4'lük filminin galasında boy gösterdi!
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, son dönemde özel hayatındaki gelişmeler ile magazin gündeminden düşmüyor. Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz aylarda gönlünü kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'a kaptırmıştı. Kısa süreli bir ayrılık yaşayan çift geçtiğimiz günlerde yeniden bir araya gelmişti. Barışan Mehmet Ali Erbil ile genç aşkı Gülseren Ceylan son olarak ünlü şovmenin de yer aldığı Kolpaçino 4 4'lük filminin galasında boy gösterdi!