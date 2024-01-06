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Haberler Galeri Mehmet Ali Erbil ile genç aşkı Gülseren Ceylan barıştı aşk pozları ardı ardına geldi! Düşman çatlattılar!
Giriş Tarihi: 06.01.2024 14:39 Güncelleme Tarihi: 06.01.2024 14:47

Mehmet Ali Erbil ile genç aşkı Gülseren Ceylan barıştı aşk pozları ardı ardına geldi! Düşman çatlattılar!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, son dönemde özel hayatındaki gelişmeler ile magazin gündeminden düşmüyor. Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz haftalarda gönlünü kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'a kaptırmıştı. Sevgilisi Gülseren Ceylan'a doğum gününde evlilik teklifi eden 66'lık çapkın Mehmet Ali Erbil'in mutluluğu kısa sürmüştü. İkili çok geçmeden ayrılmıştı. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Mehmet Ali Erbil "Ailesi reddetti kızcağızı, severek ayrılmak zorunda kaldık" itirafıyla herkesi şaşırtmıştı. Bir açıklama da Gülseren Ceylan'dan gelmişti. Ceylan, "Kopmamız zor oldu, gerçek bir aşk vardı" demişti. Mehmet Ali Erbil, olaylı ayrıldığı eski sevgilisi 26 yaşındaki Gülseren Ceylan ile yeniden bir araya geldi. Barışan Mehmet Ali Erbil ile genç aşkı Gülseren Ceylan'dan aşk pozları ardı ardına geldi!

Mehmet Ali Erbil ile genç aşkı Gülseren Ceylan barıştı aşk pozları ardı ardına geldi! Düşman çatlattılar!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil 66 yaşında da çapkınlıklarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Mehmet Ali Erbil, gönlünü kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'a kaptırmıştı.

Mehmet Ali Erbil ile genç aşkı Gülseren Ceylan barıştı aşk pozları ardı ardına geldi! Düşman çatlattılar!

66 yaşındaki Erbil, genç sevgilisi Gülseren Ceylan'a doğum gününde evlilik teklif etmişti.

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Mehmet Ali Erbil ile genç aşkı Gülseren Ceylan barıştı aşk pozları ardı ardına geldi! Düşman çatlattılar!

Ancak çiftin bu birlikteliği uzun sürmemişti. Gülseren Ceylan, sosyal medya hesabından Mehmet Ali Erbil ile ayrıldıklarını açıklamıştı.

Mehmet Ali Erbil ile genç aşkı Gülseren Ceylan barıştı aşk pozları ardı ardına geldi! Düşman çatlattılar!

EVLİLİK DEĞİL, 'EV'LENMEK İSTEMİŞ!

Mehmet Ali Erbil'in, evlenme hazırlığı yaptığı, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'dan ayrıldığı iddia edilmiş, ayrılık sebebi olarak da genç kadının evlilik hediyesi olarak ev istemesi gösterilmişti.

Mehmet Ali Erbil ile genç aşkı Gülseren Ceylan barıştı aşk pozları ardı ardına geldi! Düşman çatlattılar!

66 yaşında yeniden damat olma hayalleri kuran ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in genç sevgilisinin pahalı istekleri karşısında bezdiği haberleri gündeme gelmişti.

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