Mehmet Ali Erbil ile genç aşkı Gülseren Ceylan barıştı aşk pozları ardı ardına geldi! Düşman çatlattılar!

Giriş Tarihi: 06.01.2024 14:39
Güncelleme Tarihi: 06.01.2024
14:47
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, son dönemde özel hayatındaki gelişmeler ile magazin gündeminden düşmüyor. Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz haftalarda gönlünü kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'a kaptırmıştı. Sevgilisi Gülseren Ceylan'a doğum gününde evlilik teklifi eden 66'lık çapkın Mehmet Ali Erbil'in mutluluğu kısa sürmüştü. İkili çok geçmeden ayrılmıştı. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Mehmet Ali Erbil "Ailesi reddetti kızcağızı, severek ayrılmak zorunda kaldık" itirafıyla herkesi şaşırtmıştı. Bir açıklama da Gülseren Ceylan'dan gelmişti. Ceylan, "Kopmamız zor oldu, gerçek bir aşk vardı" demişti. Mehmet Ali Erbil, olaylı ayrıldığı eski sevgilisi 26 yaşındaki Gülseren Ceylan ile yeniden bir araya geldi. Barışan Mehmet Ali Erbil ile genç aşkı Gülseren Ceylan'dan aşk pozları ardı ardına geldi!