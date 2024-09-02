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Haberler Galeri Mehmet Ali Erbil torunu Elisa'yı okulun ilk günü yalnız bırakmadı! Mehmet Ali Erbil'den dede-torun pozu!
Giriş Tarihi: 02.09.2024 13:54 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 14:10

Mehmet Ali Erbil torunu Elisa'yı okulun ilk günü yalnız bırakmadı! Mehmet Ali Erbil'den dede-torun pozu!

Mehmet Ali Erbil'in büyük kızı Sezin Erbil'den olan torunu Esila okullu oldu! 67 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendisi kadar çocukları da merak ediliyor. Kızları Sezin ve Yasmin Erbil'den sonra bir de Ali Sadi adında erkek evlat sahibi olan Mehmet Ali Erbil, bundan 5 yıl önce de dede olmanın sevincini yaşamıştı. Mehmet Ali Erbil son olarak okula başlayan torunu Esila'nın ilk okul gününden karesini hayranlarıyla paylaştı. Mehmet Ali Erbil torunu Elisa'yı okulun ilk günü yalnız bırakmadı... İşte Mehmet Ali Erbil'in torunu ile paylaşımı...

Mehmet Ali Erbil torunu Elisa’yı okulun ilk günü yalnız bırakmadı! Mehmet Ali Erbil’den dede-torun pozu!

Mehmet Ali Erbil'in büyük kızı Sezin Erbil, 2009 yılında Evren Yazgan ile hayatını birleştirmişti. 5 yıl kadar önce anneliği tadan Sezin Erbil'in kızına Elisa adını vermişti. Mehmet Ali Erbil'den torunu Esila ile kalpleri ısıtan paylaşım geldi...

Mehmet Ali Erbil torunu Elisa’yı okulun ilk günü yalnız bırakmadı! Mehmet Ali Erbil’den dede-torun pozu!

3 çocuk babası ünlü şovmenin büyük kızı Sezin Erbil'den olan torunu Esila büyüdü de okullu oldu.

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Mehmet Ali Erbil torunu Elisa’yı okulun ilk günü yalnız bırakmadı! Mehmet Ali Erbil’den dede-torun pozu!

Dede olma mutluluğunu Esila ile yaşayan Mehmet Ali Erbil son olarak sosyal medya hesabından torununun okula başlayacağını paylaştığı kare ile duyurmuştu.

Mehmet Ali Erbil torunu Elisa’yı okulun ilk günü yalnız bırakmadı! Mehmet Ali Erbil’den dede-torun pozu!

Mehmet Ali Erbil "Torunum okula başlıyor" demiş hayranlarından Esila'ya "Maşallah" yorumları yağmıştı.

Mehmet Ali Erbil torunu Elisa’yı okulun ilk günü yalnız bırakmadı! Mehmet Ali Erbil’den dede-torun pozu!

Mehmet Ali Erbil torunu Elisa'yı okulun ilk günü yalnız bırakmadı...

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