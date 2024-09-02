Mehmet Ali Erbil torunu Elisa’yı okulun ilk günü yalnız bırakmadı! Mehmet Ali Erbil’den dede-torun pozu!

Mehmet Ali Erbil'in büyük kızı Sezin Erbil, 2009 yılında Evren Yazgan ile hayatını birleştirmişti. 5 yıl kadar önce anneliği tadan Sezin Erbil'in kızına Elisa adını vermişti. Mehmet Ali Erbil'den torunu Esila ile kalpleri ısıtan paylaşım geldi...