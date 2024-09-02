Giriş Tarihi: 02.09.2024 13:54
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024
14:10
Mehmet Ali Erbil torunu Elisa'yı okulun ilk günü yalnız bırakmadı! Mehmet Ali Erbil'den dede-torun pozu!
Mehmet Ali Erbil'in büyük kızı Sezin Erbil'den olan torunu Esila okullu oldu! 67 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendisi kadar çocukları da merak ediliyor. Kızları Sezin ve Yasmin Erbil'den sonra bir de Ali Sadi adında erkek evlat sahibi olan Mehmet Ali Erbil, bundan 5 yıl önce de dede olmanın sevincini yaşamıştı. Mehmet Ali Erbil son olarak okula başlayan torunu Esila'nın ilk okul gününden karesini hayranlarıyla paylaştı. Mehmet Ali Erbil torunu Elisa'yı okulun ilk günü yalnız bırakmadı... İşte Mehmet Ali Erbil'in torunu ile paylaşımı...