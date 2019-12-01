Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in kırmızı mini elbisesine ilk yorum oyuncu annesinden geldi! İşte Yasmin Erbil'in çok konuşulan paylaşımı...

Ünlü şovmer Mehmet Ali Erbil'in oyuncu Nergis Kumbasar'dan olan kızı Yasmin Erbil yine magazin gündemine bomba gibi düşecek bir paylaşım yaptı. Yasmin Erbil daha önce annesi Nergis Kumbasar ile fotoğraflarını kolaj yapıp paylaşmış ve birbirlerine ne kadar benzediklerine dikkat çekmişti. Sosyal medyayı aktik kullanan isimlerden olan Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil güzelliğiyle oldukça fazla konuşulan isimlerden. Yasmin Erbil son yaptığı paylaşımla yine sosyal medyada olay oldu. Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in kırmızı mini elbisesi ile yaptığı paylaşıma ilk yorum annesi Nergis Kumbasar'dan geldi. İşte güzel isim Yasmin Erbil'in mini elbiseli paylaşımı ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin anneleri...