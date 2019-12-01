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  • Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in kırmızı mini elbisesine ilk yorum oyuncu annesinden geldi! İşte Yasmin Erbil'in çok konuşulan paylaşımı...

'in kızı 'in kırmızı mini elbisesine ilk yorum oyuncu annesinden geldi! İşte Yasmin Erbil'in çok konuşulan paylaşımı...

Ünlü şovmer 'in oyuncu 'dan olan kızı yine magazin gündemine bomba gibi düşecek bir paylaşım yaptı. Yasmin Erbil daha önce annesi Nergis Kumbasar ile fotoğraflarını kolaj yapıp paylaşmış ve birbirlerine ne kadar benzediklerine dikkat çekmişti. Sosyal medyayı aktik kullanan isimlerden olan güzelliğiyle oldukça fazla konuşulan isimlerden. Yasmin Erbil son yaptığı paylaşımla yine sosyal medyada olay oldu. Yasmin Erbil'in kırmızı mini elbisesi ile yaptığı paylaşıma ilk yorum annesi Nergis Kumbasar'dan geldi. İşte güzel isim Yasmin Erbil'in mini elbiseli paylaşımı ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 01.12.2019 15:54 Güncelleme Tarihi: 01.12.2019 16:16
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in kırmızı mini elbisesine ilk yorum oyuncu annesinden geldi! İşte Yasmin Erbil'in çok konuşulan paylaşımı...

Ünlü şovmer 'in oyuncu 'dan olan kızı yine magazin gündemine bomba gibi düşecek bir paylaşım yaptı. Yasmin Erbil daha önce annesi Nergis Kumbasar ile fotoğraflarını kolaj yapıp paylaşmış ve birbirlerine ne kadar benzediklerine dikkat çekmişti. Sosyal medyayı aktik kullanan isimlerden olan güzelliğiyle oldukça fazla konuşulan isimlerden. Yasmin Erbil son yaptığı paylaşımla yine sosyal medyada olay oldu. Yasmin Erbil'in kırmızı mini elbisesi ile yaptığı paylaşıma ilk yorum annesi Nergis Kumbasar'dan geldi. İşte güzel isim Yasmin Erbil'in mini elbiseli paylaşımı ve sizin için derlediğimiz ...

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in kırmızı mini elbisesine ilk yorum oyuncu annesinden geldi! İşte Yasmin Erbil'in çok konuşulan paylaşımı...
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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in kırmızı mini elbisesine ilk yorum oyuncu annesinden geldi! İşte Yasmin Erbil'in çok konuşulan paylaşımı...

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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in kırmızı mini elbisesine ilk yorum oyuncu annesinden geldi! İşte Yasmin Erbil'in çok konuşulan paylaşımı...
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in kırmızı mini elbisesine ilk yorum oyuncu annesinden geldi! İşte Yasmin Erbil'in çok konuşulan paylaşımı...

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