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Haberler Galeri Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in süper minili paylaşımı sosyal medyayı yıktı geçti! Yine çok cesur...
Giriş Tarihi: 31.08.2021 11:43 Güncelleme Tarihi: 31.08.2021 11:46

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in süper minili paylaşımı sosyal medyayı yıktı geçti! Yine çok cesur...

Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, her hareketiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Yasmin Erbil, yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor. Instagram'da 280 bini aşkın takipçisi bulunan ünlü isim, babası Mehmet Ali Erbil'in sansürlerini umursamadan iddialı pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor. Yasmin Erbil, son olarak süper mini elbisesiyle poz verdi. Erbil'in cesur paylaşımına binlerce beğeni geldi.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’in süper minili paylaşımı sosyal medyayı yıktı geçti! Yine çok cesur...

Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, her hareketiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’in süper minili paylaşımı sosyal medyayı yıktı geçti! Yine çok cesur...

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Yasmin Erbil, yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor.

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Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’in süper minili paylaşımı sosyal medyayı yıktı geçti! Yine çok cesur...

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in oyunculuğa soyunan kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla yine gündem oldu.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’in süper minili paylaşımı sosyal medyayı yıktı geçti! Yine çok cesur...

Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla magazin gündeminden düşmeyen Erbil, bu kez siyah mini elbisesi ile adından söz ettirdi.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’in süper minili paylaşımı sosyal medyayı yıktı geçti! Yine çok cesur...

Genç oyuncu, derin dekolteli süper mini elbisesi ile verdiği pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

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