Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’in süper minili paylaşımı sosyal medyayı yıktı geçti! Yine çok cesur...

Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, her hareketiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Yasmin Erbil, yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor. Instagram'da 280 bini aşkın takipçisi bulunan ünlü isim, babası Mehmet Ali Erbil'in sansürlerini umursamadan iddialı pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor. Yasmin Erbil, son olarak süper mini elbisesiyle poz verdi. Erbil'in cesur paylaşımına binlerce beğeni geldi.