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Haberler Galeri Mehmet Dinçerler takıları geri istemişti ama... Sahnede yüzük fırlatma şovu yapan Hadise'nin 3 milyonluk yüzüğü nerede?
Giriş Tarihi: 21.09.2022 07:25 Güncelleme Tarihi: 21.09.2022 07:31

Mehmet Dinçerler takıları geri istemişti ama... Sahnede yüzük fırlatma şovu yapan Hadise'nin 3 milyonluk yüzüğü nerede?

Şarkıcı Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, geçtiğimiz mayıs ayında Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen tören ile evlenmişti. 4 ay önce hayatını birleştiren çift evliliklerine son vermek için mahkemenin yolunu tuttu. Ünlü şarkıcı Hadise'nin Mehmet Dinçerler'e açtığı boşanma davası sonrası çok konuşulanlardan biri de Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifi için verdiği 3 milyon TL'lik yüzüğü ve düğün takılarını geri istemesiydi. Hadise'nin konserleri sırasında boşanma kararı aldığı Mehmet Dinçerler'e yaptığı göndermelerin en dikkat çekeni yüzük fırlatması olmuştu. Peki Hadise, Mehmet Dinçerler'in hediyesi olan 3 milyon lira değerindeki yüzüğü gerçekten fırlattı mı? 3 milyon liralık yüzük nerede?

ÖMER KARAHAN
Mehmet Dinçerler takıları geri istemişti ama... Sahnede yüzük fırlatma şovu yapan Hadise’nin 3 milyonluk yüzüğü nerede?

DİLEKÇEYE BİLE GİRDİ
Boşanma kararı alan Hadise'nin cumartesi akşamı verdiği konsere, sahneye fırlattığı yüzük damga vurmuştu. Günlerdir magazin dünyasında konuşulan yüzüğün peşine düştük. Peki Hadise, Mehmet Dinçerler'in hediyesi olan 3 milyon lira değerindeki yüzüğü gerçekten fırlattı mı? 3 milyon liralık yüzük nerede?

Mehmet Dinçerler takıları geri istemişti ama... Sahnede yüzük fırlatma şovu yapan Hadise’nin 3 milyonluk yüzüğü nerede?

Hadise'nin parmağından çıkarıp savurduğu yüzüğün imitasyon olduğu ortaya çıktı.

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Mehmet Dinçerler takıları geri istemişti ama... Sahnede yüzük fırlatma şovu yapan Hadise’nin 3 milyonluk yüzüğü nerede?

O yüzüğü sanatçıya, stylingini yapan kişi, sadece elbiselerine uygun diye ayarlamış. Yani yüzüğün maddi bir değeri yok.

Mehmet Dinçerler takıları geri istemişti ama... Sahnede yüzük fırlatma şovu yapan Hadise’nin 3 milyonluk yüzüğü nerede?

Mehmet Dinçerler'in Hadise'ye hediye ettiği tektaşın nerede olduğunu da öğrendik.

Mehmet Dinçerler takıları geri istemişti ama... Sahnede yüzük fırlatma şovu yapan Hadise’nin 3 milyonluk yüzüğü nerede?

Sanatçının boşanma dilekçesine bile giren pahalı yüzüğü evindeki kasada sakladığı öğrenildi.

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