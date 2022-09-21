Giriş Tarihi: 21.09.2022 07:25 Güncelleme Tarihi: 21.09.2022 07:31

Mehmet Dinçerler takıları geri istemişti ama... Sahnede yüzük fırlatma şovu yapan Hadise'nin 3 milyonluk yüzüğü nerede?

Şarkıcı Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, geçtiğimiz mayıs ayında Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen tören ile evlenmişti. 4 ay önce hayatını birleştiren çift evliliklerine son vermek için mahkemenin yolunu tuttu. Ünlü şarkıcı Hadise'nin Mehmet Dinçerler'e açtığı boşanma davası sonrası çok konuşulanlardan biri de Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifi için verdiği 3 milyon TL'lik yüzüğü ve düğün takılarını geri istemesiydi. Hadise'nin konserleri sırasında boşanma kararı aldığı Mehmet Dinçerler'e yaptığı göndermelerin en dikkat çekeni yüzük fırlatması olmuştu. Peki Hadise, Mehmet Dinçerler'in hediyesi olan 3 milyon lira değerindeki yüzüğü gerçekten fırlattı mı? 3 milyon liralık yüzük nerede?