Giriş Tarihi: 13.11.2022 09:58 Güncelleme Tarihi: 13.11.2022 10:16

Mehmet Dinçerler'den boşanan Hadise’nin hayatında biri mi var? Ağzı kulaklarında pozlarıyla Roma’da adeta nispet yaptı!

Ünlü şarkıcı Hadise'nin Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliği olaylı bitmişti. Boşandıktan sonra işleri açılan şarkıcının, 40 milyon TL'ye yalı dairesi aldığı öne sürüldü. Yeniköy'de olduğu iddia edilen yalı için Hadise, "Yeni evim hayırlı olsun bana" demişti. Şimdilerde Roma'da stres atan Hadise, paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. İtalya'da gezerken çektiği fotoğrafları takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmeyen güzel şarkıcı, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. En çok dikkat çeken ise boynundaki kolyesi oldu. Paylaşımlarında sık sık kolyeyi ön plana çıkaran Hadise için, "Kalbinin kapısını kapatıp, anahtarı boynuna asmış", ya da "Hayatında biri mi var?" yorumları yapıldı.