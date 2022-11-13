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Haberler Galeri Mehmet Dinçerler'den boşanan Hadise’nin hayatında biri mi var? Ağzı kulaklarında pozlarıyla Roma’da adeta nispet yaptı!
Giriş Tarihi: 13.11.2022 09:58 Güncelleme Tarihi: 13.11.2022 10:16

Mehmet Dinçerler'den boşanan Hadise’nin hayatında biri mi var? Ağzı kulaklarında pozlarıyla Roma’da adeta nispet yaptı!

Ünlü şarkıcı Hadise'nin Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliği olaylı bitmişti. Boşandıktan sonra işleri açılan şarkıcının, 40 milyon TL'ye yalı dairesi aldığı öne sürüldü. Yeniköy'de olduğu iddia edilen yalı için Hadise, "Yeni evim hayırlı olsun bana" demişti. Şimdilerde Roma'da stres atan Hadise, paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. İtalya'da gezerken çektiği fotoğrafları takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmeyen güzel şarkıcı, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. En çok dikkat çeken ise boynundaki kolyesi oldu. Paylaşımlarında sık sık kolyeyi ön plana çıkaran Hadise için, "Kalbinin kapısını kapatıp, anahtarı boynuna asmış", ya da "Hayatında biri mi var?" yorumları yapıldı.

Mehmet Dinçerler’den boşanan Hadise’nin hayatında biri mi var? Ağzı kulaklarında pozlarıyla Roma’da adeta nispet yaptı!

Boşanmanın ardından kendini yenilemeye kararlı olan Hadise, Roma tatiline çıktı. Sosyal medyadan peş peşe paylaşımlar yapan popçunun "Anahtar Kolye" takması da oldukça dikkat çekti.

Mehmet Dinçerler’den boşanan Hadise’nin hayatında biri mi var? Ağzı kulaklarında pozlarıyla Roma’da adeta nispet yaptı!

ROMA TATİLİ BOYUNCA KOLYESİNİ ÇIKARMADI!

40 Milyon Tl'ye yalı dairesi alan Hadise, Roma'ya gitti. Anahtarlı kolyesini hiç çıkarmaması dikkat çekti! Hayranları "Aşk mı arıyor" dedi.

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Mehmet Dinçerler’den boşanan Hadise’nin hayatında biri mi var? Ağzı kulaklarında pozlarıyla Roma’da adeta nispet yaptı!

Hadise ağzı kulaklarında pozlarıyla adeta nispet yaptı.

Mehmet Dinçerler’den boşanan Hadise’nin hayatında biri mi var? Ağzı kulaklarında pozlarıyla Roma’da adeta nispet yaptı!

Takvim'in haberine göre; Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğini 1 Ekim'de sonlandıran ünlü şarkıcı, Yeniköy'de yeni aldığı ve fiyatının 40 milyon TL olduğu yalının sorulması üzerine, "Yeni evim bana hayırlı olsun" diyerek çıkan haberleri doğrulamıştı.

Mehmet Dinçerler’den boşanan Hadise’nin hayatında biri mi var? Ağzı kulaklarında pozlarıyla Roma’da adeta nispet yaptı!

Geçtiğimiz günlerde 40 Milyon TL'ye yalı dairesi alan Hadise İtalya'nın en gözde yerlerinden Roma'da kendini attı.

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