Giriş Tarihi: 04.03.2024 14:32
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
16:56
Mehmet Dinçerler'in 'sevgilisi' yazdılar yanında eşi de olan avukatı çıktı
Bir kahve zincirinin sahibi Mehmet Dinçerler'in Bebek'te görüntülendiği kadının sevgilisi değil avukatı Dilara Recepoğlu olduğu ortaya çıktı. Açıklama yazan Dilara Recepoğlu, magazinciler fotoğrafını çekerken eşi Fevzican Recepoğlu'nun da yanlarında olduğunu söyleyerek, "Mehmet Dinçerler hem müvekkilim hem de eşim Fevzican Recepoğlu'nun en yakın arkadaşıdır. Üçümüzün yemeğe gitmiş olduğu akşamda, hiçbir soru sorulmaksızın eşimin de yer aldığı fotoğrafın yanlış lanse edilmesi etik değil" dedi.