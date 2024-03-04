Mehmet Dinçerler’in ’sevgilisi’ yazdılar yanında eşi de olan avukatı çıktı

Dilara Recepoğlu, magazinciler fotoğrafını çekerken eşi Fevzican Recepoğlu'nun da yanlarında olduğunu söyleyerek, "Mehmet Dinçerler hem müvekkilim hem de eşim Fevzican Recepoğlu'nun en yakın arkadaşıdır. Üçümüzün yemeğe gitmiş olduğu akşamda, hiçbir soru sorulmaksızın eşimin de yer aldığı fotoğrafın yanlış lanse edilmesi etik değil" dedi.