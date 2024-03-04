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Haberler Galeri Mehmet Dinçerler'in 'sevgilisi' yazdılar yanında eşi de olan avukatı çıktı
Giriş Tarihi: 04.03.2024 14:32 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 16:56

Mehmet Dinçerler'in 'sevgilisi' yazdılar yanında eşi de olan avukatı çıktı

Bir kahve zincirinin sahibi Mehmet Dinçerler'in Bebek'te görüntülendiği kadının sevgilisi değil avukatı Dilara Recepoğlu olduğu ortaya çıktı. Açıklama yazan Dilara Recepoğlu, magazinciler fotoğrafını çekerken eşi Fevzican Recepoğlu'nun da yanlarında olduğunu söyleyerek, "Mehmet Dinçerler hem müvekkilim hem de eşim Fevzican Recepoğlu'nun en yakın arkadaşıdır. Üçümüzün yemeğe gitmiş olduğu akşamda, hiçbir soru sorulmaksızın eşimin de yer aldığı fotoğrafın yanlış lanse edilmesi etik değil" dedi.

Mehmet Dinçerler’in ’sevgilisi’ yazdılar yanında eşi de olan avukatı çıktı

Kahve zincirinin sahibi Mehmet Dinçerler'in Bebek'te görüntülendiği kadının sevgilisi değil avukatı Dilara Recepoğlu olduğu ortaya çıktı.

Mehmet Dinçerler’in ’sevgilisi’ yazdılar yanında eşi de olan avukatı çıktı

Dilara Recepoğlu, magazinciler fotoğrafını çekerken eşi Fevzican Recepoğlu'nun da yanlarında olduğunu söyleyerek, "Mehmet Dinçerler hem müvekkilim hem de eşim Fevzican Recepoğlu'nun en yakın arkadaşıdır. Üçümüzün yemeğe gitmiş olduğu akşamda, hiçbir soru sorulmaksızın eşimin de yer aldığı fotoğrafın yanlış lanse edilmesi etik değil" dedi.

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Mehmet Dinçerler’in ’sevgilisi’ yazdılar yanında eşi de olan avukatı çıktı

Mehmet Dinçerler bir dönem şarkıcı Hadise ile aşk yaşamış ve yıldırım nikahıyla evlenmişti. Sadece iki ay evli kalan ikilinin boşanma davasını da Avukat Dilara Recepoğlu'nun sonuçlandırmıştı.

Mehmet Dinçerler’in ’sevgilisi’ yazdılar yanında eşi de olan avukatı çıktı
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