Giriş Tarihi: 24.05.2022 12:19

Melis Sezen'in derin dekolteli pozları Instagram'ı yaktı geçti! Güzel oyuncu cesaretiyle bir kez daha hayran bıraktı!

Final bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanan "Sadakatsiz" dizisinde 'Derin' karakterine hayat veren güzel oyuncu Melis Sezen, yazın gelmesiyle soluğu Bali'de aldı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Melis Sezen, önceki gün 1,5 milyon takipçili Instagram hesabından peş peşe cesur pozlarını paylaştı. Güzelliğiyle takipçilerini mest eden Sezen'den yeni kareler ise gecikmedi. Derin dekolteli karelerine yenilerini ekleyen Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, bir kez daha yürek hoplattı. İşte Melis Sezen'in o paylaşımları...